Im Winter lässt man das Fahrrad eher stehen und setzt auf Öffis oder das eigene Auto. Aber es gibt auch die Hartgesottenen, die nur schlechte Kleidung, aber kein schlechtes Wetter kennen. Und dann gibt es noch die Antizyklischen, die genau jetzt nach Fahrrad-Equipment Ausschau halten.

Und so kommt es doch ganz gelegen, dass mit der Bosch EasyPump die absolut beliebteste Akku-Fahrradpumpe mal wieder im Angebot ist. Zum Black Friday rutscht der Preis bei Amazon wieder mal unter die 50-Euro-Marke!

Bosch EasyPump: Bestseller unter der elektrischen Fahrradpumpen

Die Bosch EasyPump hält sich seit langer Zeit verlässlich auf den oberen Rängen der Bestsellerlisten für akkubetriebene Kompressor-Geräte. Sie ist mit rund 80 Euro Ursprungspreis recht teuer. Durch die immer wiederkehrenden Aktionen, wodurch sie regelmäßig zwischen 50 und 60 Euro zu haben ist, relativiert sich der Eindruck etwas. So wie jetzt zum Black Friday bei Amazon.

Mit 10,3 bar Druck reicht die Power, um sogar Autoreifen wieder prall zu bekommen. Das ist zwar faktisch auch nutzbar. Die allermeisten dürften die EasyPump für ihre Garage aber eher als Fahrradpumpe und Allrounder schätzen.

Top-Features sind neben der einfachen Bedienbarkeit und der Auflademöglichkeit per USB-C sicher auch die Autostop-Funktion, die hier sehr akkurat ist. Im Lieferumfang sorgen Volumenadapter, Ballnadel und Presta-Ventiladapter für die notwendige Vielseitigkeit.