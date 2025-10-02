Xiaomi haut kurz vor dem Wochenende einen richtig interessanten Deal raus. Denn der Xiaomi X10+ befindet sich jetzt in einem Preissturz. Aktuell bekommt Ihr den Saugroboter mit Wischfunktion knapp 150 Euro unter dem bisherigen Bestpreis und zahlt somit keine 300 Euro mehr. Grund genug also, sich das Angebot noch einmal näher anzuschauen.

Xiaomi kann nicht nur richtig starke Smartphones auf den Markt bringen. Seit einigen Jahren ist das Unternehmen auch für seine Smart-Home-Geräte und sogar E-Autos bekannt. Während letztere in Europa nur schwer zu bekommen sind, gilt das nicht für die Saugroboter, smarte Lampen oder Luftreiniger des Herstellers. Richtig genial wird es allerdings erst, wenn wir uns einen aktuellen Deal zum Xiaomi X10+* anschauen. Doch zuerst verraten wir Euch, was es mit dem Saugroboter auf sich hat.

Xiaomi X10+: Saugroboter mit Komfort-Features

Beim Blick auf den Putzteufel dürfte einigen die Ähnlichkeit zum Dreame L10s Ultra (Test) direkt ins Auge springen. Doch nicht nur optisch gleichen sich die Geräte. Das Gerät bietet eine Saugleistung von 4.000 Pa, nutzt LDS-Laser zur Navigation und kann sich dank 3D-Hinderniserkennung sowie 360°-Scan recht problemlos durch die Wohnung bewegen. Die Wischfunktion ist dank zwei rotierender Wischpads zudem äußerst effektiv, vor allem bei grobem Schmutz.

Die Ähnlichkeit des Xiaomi X10+ zu einem bekannten Dreame-Modell ist durchaus erkennbar. / © Xiaomi

Eines der Highlights, vor allem in dieser Preisklasse, ist jedoch die Absaugstation. Diese bietet neben einem 2,5-Liter-Behälter für Frisch- und Schmutzwasser auch die Möglichkeit, die Wischpads automatisch zu reinigen und via Heißlufttrocknung innerhalb von 2 Stunden wieder einsatzbereit zu machen. Sollte das Gerät einen Teppich erkennen, werden darüber hinaus die Pads angehoben, um nasse Teppichkanten zu vermeiden. Außerdem liefert der 5.200-mAh-Akku eine Laufzeit von bis zu 2 Stunden.

Lohnt sich der Xiaomi-Saugroboter im Angebot?

Eine UVP von 899,99 Euro war zum Release 2022 durchaus angemessen. Mittlerweile gibt es jedoch deutlich stärkere Modelle, weshalb sich das Gerät bei einem Preis von rund 450 Euro eingependelt hat. Der bisherige Bestpreis lag bei 442 Euro im Netz, während der aktuell nächstbeste Preis mit 480 Euro datiert ist. Jetzt reduziert Xiaomi das Gerät in seinem Online-Shop jedoch noch einmal deutlich. Denn im Mi-Store kostet der Xiaomi X10+ aktuell nur 299,99 Euro*.

Aufgrund der Saugleistung sowie der fehlenden Wischwalze und Heißwasserreinigung ist das Modell eher in der Mittelklasse anzusiedeln. Dementsprechend ist der Preis von 299,99 Euro durchaus gut. Denn, obwohl 4.000 Pa etwas schwach auf dem Datenblatt aussehen, reicht das vollkommen aus, um die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Zusätzlich ist es eher eine Seltenheit, eine All-in-One-Station samt Heißlufttrocknung oder eine so gute Navigation in dieser Preisklasse zu finden. Dementsprechend ist das Angebot ziemlich spannend für alle, die auf der Suche nach einem günstigen, aber effektiven Saugroboter mit Wischfunktion (Bestenliste) sind.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Xiaomi X10+ für knapp 300 Euro noch zeitgemäß? Lasst es uns wissen!