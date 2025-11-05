Während die ersten Radiosender bereits den Weihnachts-Hit von Mariah Carey ausgraben, sinken die Temperaturen in Deutschland deutlich. Möchtet Ihr nicht in eine eiskalte Wohnung heimkehren, bietet MediaMarkt jetzt das perfekte Gadget von Fritz! an.

Ich liebe Lebkuchen. Glücklicherweise verkaufen Supermärkte die Leckereien bereits deutlich vor Weihnachten, obwohl die Schokotaler deutlich besser schmecken, wenn die Temperaturen sich dem Nullpunkt nähern. Das ist im November natürlich der Fall und vielerorts frieren die Menschen bereits. Glücklicherweise könnt Ihr Euch jetzt das passende Gadget bei MediaMarkt schnappen. Die Fritz!Dect 302 smarten Heizkörperthermostate gibt’s beim Elektrofachhändler jetzt so günstig wie selten – und das gleich im Dreierpack.

Heizkosten im Winter sparen: Das bieten die Fritz!Dect 302

Bereits in unserem Test zu den Fritz!Dect 302 konnten uns die Heizkörperventile mit der einfachen Bedienung über fünf Tasten direkt am Thermostat und der tollen Hardware überzeugen. Das Display ist hell und lässt sich problemlos ablesen. Dank Cloud-Verzicht und DECT ist auch ein sehr guter Datenschutz gewährleistet. In der App könnt Ihr zudem Heizpläne einfach einrichten oder die Boost- und Abschalt-Funktionen nutzen.

Das Fritz!Dect 302 ist aktuell bei MediaMarkt im Angebot

Wichtig ist allerdings, dass die Geräte nur mit einer Fritz!Box kompatibel sind. Auch eine Sprachsteuerung ist nativ nicht vorgesehen. Über einen Alexa-Skill könntet Ihr dies allerdings umgehen. Entscheidend ist, dass die Geräte Eure Wohnung nicht nur auf die gewünschte Temperatur heizen, sondern es Euch auch ermöglichen einer Schimmelbildung vorzubeugen. Zusätzlich ermöglicht Euch der Fernzugriff, dass Ihr Eure Heizkörper bereits auf dem Weg nach Hause starten könnt und somit in eine mollig warme Wohnung heimkehrt. Auch ein unnötiges „Überheizen“ könnt Ihr verhindern, indem Ihr eine Zeitschaltung einrichtet, was Euch auf lange Sicht durchaus Geld spart.

Fritz!Dect 302 Ab 139,00 € Jetzt im Dreierpack zum Vorzugspreis schnappen! Zum Angebot

Lohnen sich die smarten Thermostate im Angebot?

Wie bereits erwähnt sind die Gadgets vor allem dann sinnvoll, wenn Ihr unnötige Heizkosten umgehen möchtet oder Ihr Euer Zuhause smarter machen möchtet. Nutzt Ihr ohnehin eine Fritz!Box sind die Thermostate (Kaufberatung) eine gute Ergänzung zu Eurem Ökosystem. Schauen wir also abschließend noch auf den Preis: MediaMarkt verlangt für die AVM Fritz!Dect 302 im Dreierpack gerade nur noch 139 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 32 Prozent gegenüber der UVP. Zusätzlich liegt das nächstbeste Angebot mit 202,89 Euro deutlich höher und günstiger gab es die smarten Thermostate ebenfalls noch nicht.

Sind Euch umgerechnet 46,33 Euro pro Heizkörperventil dennoch zu teuer, betet MediaMarkt mit dem Switchbot W7830000 eine kostengünstige Alternative. Gerade einmal 26,99 Euro pro Stück werden hier fällig.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Dreierpack von Fritz! interessant für Euch? Lasst es uns wissen!