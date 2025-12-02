Garmin gilt als einer der Top-Hersteller, wenn Ihr Euch eine neue Smartwatch zulegen möchtet. Vor bei Sportlern sind die Uhren aufgrund ihrer exzellenten Tracking-Funktionen sehr beliebt. Jetzt gibt es mit der Venu 3s einen echten Dauerbrenner zum deutlich günstigeren Preis bei MediaMarkt.

Vor allem im Büroalltag kommt ausreichende Bewegung häufig viel zu kurz. Habt Ihr zumindest ein Workout nach der Arbeit geplant, können Smartwatches nicht nur helfen, genau zu überprüfen, wie es Eurem Körper damit geht, sondern bieten Euch auch zahlreiche Trainingspläne und Sport-Funktionen. Garmin zählt gerade in diesem Bereich als einer der gefragtesten Hersteller und bietet sogar Smartwatches, wie die fenix-Serie, für 700 Euro oder mehr an. Dass es deutlich günstiger geht, zeigt ein aktueller Deal zur beliebten Garmin Venu 3s bei MediaMarkt.

Garmin Venu 3s – Das macht die intelligente Uhr aus

Die Smartwatch ist vor allem für Menschen mit etwas schlankeren Armen oder Personen, die ihre Uhren gerne diskret tragen, interessant. Sie bietet ein Gehäusedurchmesser von 41 mm und wiegt gerade einmal 10 Gramm. Dabei verzichtet sie jedoch nicht auf unzählige Tracking-Features, mit denen Ihr Eure Körperfunktionen, wie Herzfrequenz, Puls oder SpO2-Wert, ständig im Auge behalten könnt. Hinzu kommt eine starke Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen in Verbindung mit Mulit-GNSS und Musikwiedergabe. Weitere Infos zur Uhr könnt Ihr dem folgenden Datenblatt entnehmen:

Garmin Venu 3S Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart August 2023 Verfügbarkeit ja UVP 499,99 € Farbe Gold

Schwarz

Silber Betriebssystem Garmin Watch OS Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,2 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

So günstig gibt es die Garmin-Smartwatch nur selten

Die UVP der Garmin Venu 3s liegt mit 469,99 Euro noch deutlich unter den fenix-Modellen, allerdings sind auch die Funktionen etwas eingeschränkter. Reguläre Angebote fallen jedoch nur selten unter die 350-Euro-Marke. Allerdings legt MediaMarkt hier noch einen drauf und bietet die Garmin Venu 3s für 319 Euro an. Damit erreicht die Uhr (fast) ihren alten Bestpreis in Höhe von 314 Euro.

Vor allem Menschen, die Wert auf Ästhetik und eine hohe Funktionsvielfalt legen, dürften mit dem Deal bei MediaMarkt zur Garmin-Smartwatch in French Gray/Softgold wirklich glücklich werden. Das Angebot ist Teil der Cyber-Week-Aktion von MediaMarkt und gilt nur noch rund 6 Tage. Möchtet Ihr Euch die Smartwatch zu einem der besten Preise schnappen, habt Ihr nicht lange Zeit dafür.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Venu 3s interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Samsung-Smartwatches? Lasst es uns wissen!