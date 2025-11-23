Hersteller Vernal ist darauf spezialisiert, Euren heimischen Arbeitsplatz in eine echte Wohlfühloase zu verwandeln. Die hochwertigen Büromöbel werten Euer Homeoffice deutlich auf. Zum Black Friday bekommt Ihr die höhenverstellbaren Schreibtische des Unternehmens deutlich günstiger und könnt Euch auf qualitative und vor allem robuste Modelle freuen. Bis zum 5. Dezember habt Ihr hier unter anderem die Möglichkeit, das beliebte 4-in-1-Classic-Set zu einem richtig guten Kurs zu ergattern.
4-in-1-Set von Vernal: Dieser Schreibtisch ist (fast) perfekt
Der Vernal-Schreibtisch hat sich bereits in unserem Praxistest zum Classic-Set als solide und zuverlässige Wahl für den modernen Arbeitsplatz erwiesen – und auch nach längerer Nutzung bleibt dieser Eindruck bestehen. Technisch überzeugt das Modell vor allem durch seine hohe Stabilität: Die beiden Standbeine sorgen für einen wackelfreien Stand, selbst bei intensiver Nutzung. Die ergonomische Auslegung ist ebenfalls ein klarer Pluspunkt, denn der Tisch lässt sich stufenlos bis auf 1,26 Meter ausfahren. Damit ist er auch für größere Personen gut geeignet – selbst bei meiner Körpergröße von 1,86 Metern bleibt die Arbeitshöhe angenehm und rückenschonend. Die elektrische Höhenverstellung funktioniert dabei dank des leisen Motors absolut reibungslos und ohne spürbare Verzögerungen.
Auch der Aufbau gestaltet sich unkompliziert und ist sogar für handwerklich Unbegabte gut zu bewältigen. Selbst bei einem Belastungstest mit 110 Kilogramm bleibt der Tisch stabil und zeigt keine Schwächen. Das Kabelmanagement ist durch eine zusätzliche Halterung und praktische Kabelklammern unter der Tischplatte gelöst – so bleibt der Arbeitsplatz aufgeräumt und übersichtlich. Die Tischplatten sind in verschiedenen Größen erhältlich (120 x 60 cm bis 200 x 80 cm) und können aus Spanplatte, Bambus oder Massivholz gewählt werden.
Jetzt mit Gutscheincode extra sparen
Besonders interessant ist das 4-in-1-Set, das neben dem höhenverstellbaren Schreibtisch auch ein V-Series-Regal, eine Tastaturschublade und ein Kabelmanagement-Set enthält. Zum Black Friday sinkt der Preis des Sets deutlich. Statt der regulären 589,95 Euro, zahlt Ihr jetzt nur noch 519,69 Euro. Sind Euch 70 Euro Ersparnis noch zu wenig, könnt Ihr zusätzlich den Code IAD7 nutzen, und sichert Euch so zusätzlich 6 Prozent Rabatt. Dadurch kostet das 4-in-1-Set des Vernal-Schreibtisches nur noch 488,77 Euro.
Seid Ihr also auf der Suche nach einem funktionalen, hochwertigen Schreibtisch, der sich stufenlos in der Höhe verstellen lässt und zudem richtig gut aussieht, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt näher anschauen. Ist die Classic-Variante nichts für Euch, könnt Ihr auch auf einen L-Schreibtisch oder das „Executive“-Modell ausweichen. Diese kosten jedoch etwas mehr. Ab dem 24. rutschen solche Modelle aber teilweise nochmal im Preis, es lohnt sich also, dann nochmal bei Vernal vorbeizuschauen.
Schnappt Euch die Bestellung mit etwas Glück kostenlos
Der Rabatt ist allerdings nicht das Einzige, was Euch am Black Friday bei Vernal erwartet. Das Unternehmen legt noch eine spannende Aktion obendrauf: Wer am 28.11. oder 1.12. einen Schreibtisch kauft, hat die Chance, seinen kompletten Einkauf erstattet zu bekommen (maximal 800 Euro). An diesen Tagen wird es fünf glücklichen Gewinnern ermöglicht, einen höhenverstellbaren Schreibtisch ganz nach ihren Wünschen vollständig kostenfrei zu erhalten.
Zudem lohnt sich ein Blick auf den Instagram-Kanal von Vernal am 27. November, denn dort werden Gutscheine im Gesamtwert von 3.000 Euro verlost. Diese Aktionen geben dem ohnehin schon attraktiven Angebot eine zusätzliche Motivation, bei der Anschaffung nicht nur auf Qualität, sondern auch auf mögliche Extras zu setzen.
Was haltet Ihr von der Black-Friday-Aktion? Könnt Ihr mit einem solchen Tisch etwas anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
