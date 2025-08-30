Das Google Pixel 10 ist jetzt offiziell erhältlich und zahlreiche Händler mischen um das beste Angebot mit. Natürlich darf hier auch MediaMarkt nicht fehlen. Der Elektrofachmarkt bietet nicht nur eine saftige Ankaufsprämie auf das neue Android-Flaggschiff, sondern auch die passende Smartwatch im Bundle an. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit.

Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, als Google seine neueste Pixel 10-Serie präsentiert hat. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich seit der sechsten Generation absoluter Google-Fanboy bin und natürlich habe ich mir die neuesten Features ebenfalls angeschaut. Ein Upgrade vom Pixel 9 Pro spare ich mir persönlich zwar, allerdings bietet MediaMarkt gerade richtig spannende Bundle-Angebote mit der Pixel Watch 3, die Ihr keinesfalls verpassen solltet, wenn Ihr Euch das neue Pixel-Smartphone zulegen möchtet.

Affiliate Angebot Google-Neuheiten Jetzt die Google-Neuheiten bei MediaMarkt entdecken!

Das Google-Bundle im Überblick

Schauen wir uns das Angebot also etwas genauer an. Ihr könnt Euch das aktuelle Android-Flaggschiff in allen verfügbaren Farben und Speichervarianten direkt beim Elektrofachmarkt kaufen. Bis zum 22. September habt Ihr zudem Zeit, von den Bundle-Deals* zu profitieren. Genauer gesagt erhaltet Ihr hier das Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL zum regulären Kaufpreis und könnt Euch die Pixel Watch 3 besonders günstig dazubestellen.

Das Google Pixel 10 Pro und 10 Pro XL sind ebenfalls im Bundle-Deal erhältlich. / © Timo Brauer / nextpit

Bedeutet, dass Ihr für die Smartwatch in der 41-mm-Variante nur 199 Euro und für die 45-mm-Version nur 249 Euro zusätzlich zahlt. Der aktuelle Bestpreis liegt hier bei 269 Euro für die kleine Pixel Watch 3 und rund 300 Euro für das größere Modell. Dadurch könnt Ihr Euch vollumfänglich ins Google-Ökosystem stürzen und spart sogar noch Geld.

Affiliate Angebot Google Pixel 10 Jetzt mit passender Pixel Watch 3 vorbestellen!

So funktioniert die Bundle-Aktion

Möchtet Ihr das Vorbesteller-Angebot* wahrnehmen, ist der Vorgang denkbar einfach. Zuerst wählt eines der Google-Smartphones von der MediaMarkt-Aktionsseite. Anschließend scrollt Ihr auf der Produktseite etwas nach unten, bis Ihr auf der rechten Seite den Punkt "Unsere Top-Empfehlung" seht. Hier könnt Ihr das Bundle dann ganz einfach in Euren Warenkorb legen und mit dem Bestellprozess fortfahren. Lasst Euch hier nicht verwirren: Auf der Seite wird der aktuell reduzierte Preis für die Pixel Watch 3 angezeigt. Im Warenkorb seht Ihr dann den noch günstigeren Bundle-Preis.

Affiliate Angebot Google Pixel 10 Pro Im Bundle die Pixel Watch 3 günstiger erhalten!

Möchtet Ihr noch etwas mehr Geld sparen, könnt Ihr zudem Euer altes Smartphone einsenden und bis zu 250 Euro Ankaufprämie abstauben. Wer dazu noch etwas mehr erfahren möchte, kann gerne mal in den Artikel unserer Kollegen von inside digital zur Trade-In-Aktion zum Pixel 10 von MediaMarkt vorbeischauen.

Ein weiterer Vorteil bei MediaMarkt ist die Möglichkeit einer Ratenzahlung. Habt Ihr gerade nicht mindestens 1.000 Euro auf der hohen Kante, bietet das Unternehmen eine 0-Prozent-Finanzierung von bis zu 36 Monaten an. Meine persönliche Empfehlung wäre dennoch, den Preis auf einmal zu zahlen, um ungewollte monatliche Zahlungen zu vermeiden.

Affiliate Angebot Google Pixel 10 Pro XL Im Bundle die Pixel Watch 3 günstiger erhalten!

Pixel Watch 3: Lohnt sich die Smartwatch?

Beim Design der Pixel Watch 3 hat sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht viel verändert. / © Google

Wir haben das Google Pixel 10 Pro und Pro XL bereits für Euch getestet. Beide Smartphones konnten die Pixel-9-Reihe sinnvoll beerben und bieten eine spürbar bessere Leistung gepaart mit der gewohnt genialen Pixel-Kamera. Wie üblich wird auch viel Modellpflege betrieben, allerdings dürften vor allem Personen, die von einem älteren Modell wechseln, hier voll auf ihre Kosten kommen.

Die Pixel Watch 3 erhält ebenfalls ein Nachfolgemodell, allerdings dürfte diese deutlich mehr als 199 Euro kosten. Beim Design ist sich Google über die Jahre treu geblieben und bietet ein ziemlich schickes randloses Display, das ziemlich hell wird und mit einer ordentlichen Pixeldichte glänzen kann. Wie üblich bei solchen Smartwatches ist die Verbindung zum Smartphone nahtlos und sie bietet zahlreiche Sensoren, um Euch ein umfassendes Gesundheitsbild zu liefern. Habt Ihr also ohnehin vor Euer Google-Ökosystem zu erweitern, endlich ein neues Premium-Smartphone zu nutzen oder habt einfach Bock auf das neue Pixel 10, ist dieser Deal eventuell genau das Richtige für Euch.

Affiliate Angebot Google-Neuheiten Jetzt die Google-Neuheiten bei MediaMarkt entdecken!

Was haltet Ihr von dem Bundle? Ist die Bundle-Aktion interessant für Euch oder habt Ihr kein Interesse an den Google-Smartphones? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!

Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen MediaMarkt und nextpit entstanden. Diese Zusammenarbeit hatte keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.