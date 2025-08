Das Google Pixel 10 steht bereits in den Startlöchern und immer mehr Gerüchte tummeln sich um das neue Smartphone. Allerdings bedeutet das auch einen krassen Preissturz des aktuellen Google-Flaggschiffs. Das Google Pixel 9 gibt es jetzt sogar in der größeren Speichervariante so günstig wie nie.

Google Pixel 9 im Angebot bei MediaMarkt und Amazon

Ohne Handytarif zum Preis-Leistungs-Tipp

Freie Farbauswahl

Beide Speichervarianten aktuell reduziert erhältlich