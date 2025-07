Google war mit den Pixel-Geräten in Bezug auf Software-Updates sehr großzügig. Neben den vierteljährlichen Pixel Feature Drops, regelmäßigen Sicherheitspatches und größeren Firmware-Releases veröffentlicht das Unternehmen auch Überraschungs- und Notfall-Updates. Das ist auch heute nicht anders, denn es gibt einen unerwarteten Pixel Drop, der auf den Pixel-Smartphones und -Watches ankommt.

Gemini AI Pro-Abo umsonst - aber nicht für jeden

Mit dem Update, das Teil des neuen Pixel Drop ist, erhalten Besitzer des Pixel 9 Pro, 9 Pro XL (Testbericht) und 9 Pro Fold ein einjähriges kostenloses Gemini AI Pro-Abonnement, das den Zugriff auf den neuen Veo 3 AI-Videogenerator beinhaltet. Dieser Tarif kostet normalerweise 21,99 Euro pro Monat zusätzlich zu einem Google One-Abo. Allerdings sollten Nutzer:innen beachten, dass der Zugang zu Veo 3 immer noch auf den schnellen Modus beschränkt ist und nicht den vollen Zugang, der mit dem Gemini AI Ultra-Abo möglich ist.

Es ist unklar, wie berechtigte Nutzer:innen das kostenlose Gemini AI Pro-Abonnement einlösen können, einschließlich derjenigen, die den Plan bereits abonniert haben. Es sollten jedoch Benachrichtigungen verschickt werden, sobald diese Geräte auf die besagte Firmware aktualisiert wurden.

Die Pixel Watch erhält Gemini-Integration

Google führt Gemini auch auf der Pixel Watch 3, Watch 2 und der Original Watch ein. Mit dem Chatbot auf der Uhr können die Nutzer:innen natürliche Sprache nutzen, wenn sie Gemini Fragen stellen oder Befehle erteilen. Der Chatbot ist auch in die Google Workspace-Apps integriert. Das heißt, er kann Aufgaben wie das Abrufen von E-Mail- oder Nachrichteninformationen direkt am Handgelenk erledigen.

Gemini auf Wear OS wurde zuerst für die Galaxy Watch 8 (Classic) und die Galaxy Watch Ultra 2 angekündigt, die am selben Tag wie der Pixel Drop im Juli (9. Juli 2025) vorgestellt wurden. Da die neuen Galaxy Watches aber erst später in diesem Jahr auf den Markt kommen, werden die Besitzer der Pixel Watch wohl zuerst in den Genuss von Gemini kommen. Generell sei jedoch gesagt, dass die Features, die durch das Update auf Eure Smartwatches und Pixel-Handys kommen, Euch das Leben erleichtern - weswegen eine schnelle Installation ratsam ist.

Neben dem Pixel Drop im Juli wird Google voraussichtlich im September seinen nächsten vierteljährlichen Pixel Drop veröffentlichen.