Ihr kennt das doch sicher: Ihr steht vor der eigenen Haustür, die Hände voll mit Einkäufen oder Taschen, und der Schlüssel liegt natürlich drinnen. Genau solche nervigen Momente gehören mit smarten Türschlössern von Welock der Vergangenheit an.

Ihr habt genug vom ständigen Schlüsselsuchen? Dann wird’s Zeit, Eure Tür smarter zu machen. Mit den intelligenten Türschlössern von Welock öffnet Ihr Euer Zuhause bequem per Fingerabdruck, Zahlencode oder App – ganz ohne klassischen Schlüssel. Das ist nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer und alltagstauglicher, gerade wenn Ihr öfter Besuch bekommt oder die Wohnung mit anderen teilt.

Und das Beste: Im Rahmen der aktuellen Halloween-Kampagne gibt’s die Welock-Schlösser jetzt mit Rabatten von bis zu 63 Euro, inklusive kostenlosem Versand, 30 Tagen Rückgaberecht und zwei Jahren Garantie. Wenn Ihr schon länger mit einem Smart Lock geliebäugelt habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen.

Das gibt’s bei Welock zu holen

Ein spannendes Modell ist das Welock Smart Lock PCB41 Plus. Es funktioniert per Zahlencode und reagiert im Bruchteil einer Sekunde, sodass Ihr nie lange vor verschlossenen Türen stehen müsst. Ihr könnt hier bis zu 200 verschiedene Codes einspeichern und diese beispielsweise auch nur zeitlich begrenzt laufen lassen. Damit ist es eine gute Wahl für alle, die Ferienwohnungen vermieten.

Welock PCB41 Plus

Auch die Steuerung per App, Amazon Alexa oder anderen Smart Home Assistenten ist möglich, sofern Ihr die separat erhältliche WiFi-Box besitzt. Die Montage dauert nur etwa drei Minuten – spezielle Vorkenntnisse braucht Ihr nicht. Das PCB41 Plus eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 50 und 100 mm und passt damit auf die meisten europäischen Modelle. Während der Halloween-Aktion spart Ihr mit dem Code VD30 ganze 30 Euro, wodurch Ihr nur 119 Euro bezahlt.

Wer sich kaum die PIN vom Handy merken kann, investiert besser in ein Türschloss mit Fingerabdrucksensor. Welock bietet Euch dafür das Touch41 mit einem Rabatt von 50 Euro (Code: VD63) für 126 Euro an. Ihr könnt hier 100 verschiedene Fingerabdrücke einspeichern, was größtmögliche Flexibilität bei gleichzeitiger Sicherheit verspricht.

Welock Touch41

Türschloss inklusive Fingerabdruck-Scan

Wenn Ihr lieber auf eine zusätzliche Sicherheitsoption setzt, lohnt sich ein Blick auf das Welock Smart Lock ToucA51. Neben dem PIN-Code lassen sich hier bis zu 100 Fingerabdrücke von Freunden und Familie anlegen – ideal für WGs oder große Familienhäuser. Die „Anti-Peep-Funktion“ erlaubt es Euch, zufällige Ziffern vor und nach dem eigentlichen Code einzugeben, was zusätzliche Sicherheit vor neugierigen Blicken gibt.

Welock ToucA51

Das ToucA51 ist für Türstärken von 30 bis 70 mm geeignet, und damit eher für schmalere Wohnungstüren gedacht. Hier spart Ihr mit dem Code VD50 ganze 50 Euro und zahlt jetzt ebenfalls 119 Euro.

Ein weiteres Modell, das auf Zahlencode und Fingerabdruck-Entriegelung setzt, ist das Welock Smart Lock U81. Es eignet sich für Türen mit einer Dicke von 60 bis 115 mm. Praktischerweise sind hier zwei physische Schlüssel im Lieferumfang enthalten, sodass Ihr selbst bei leerer Batterie nicht vor verschlossener Tür steht. Der Code VD60 senkt den Preis auch bei diesem Schloss um 60 Euro, sodass für Euch 189 Euro auf der Rechnung stehen.

Welock Smart Lock U81

Die Smart Locks von Welock bieten Euch eine komfortable, sichere und moderne Lösung, um Euer Zuhause in wenigen Minuten smarter zu machen. Dank des Halloween-Sales, der noch bis zum 31. Oktober läuft, spart Ihr Euch jetzt auch noch einiges in der Anschaffung.

Was sagt Ihr zu den Angeboten von Welock? Nutzt Ihr bereits ein solches Schloss oder setzt Ihr auf den guten alten Schlüssel?