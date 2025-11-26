Rund um den Black Friday – häufig sogar schon einige Tage davor – gehören Saugroboter zu den gefragtesten Technikangeboten. Kein Wunder, denn bei manchen Geräten fällt die Ersparnis enorm aus. Genau das trifft jetzt auch auf mehrere Modelle des Premium-Herstellers Ecovacs zu. Neben dem aktuellen Spitzenmodell, dem Deebot X11 OmniCyclone, sind auch der Deebot T80 Omni sowie der Deebot T50 Omni Gen2 deutlich im Preis reduziert. Besonders interessant erscheint uns allerdings das aktuelle Angebot für den Ecovacs Deebot X9 Pro Omni.
Saugroboter im Preissturz: Diesen Deal solltet Ihr nicht verpassen
Mit seiner erstklassigen Saugleistung und dem Top-Wischergebnis konnte uns der Deebot X9 Pro Omni bereits im Test überzeugen. Das Design unterscheidet sich kaum von anderen Modellen der Kategorie und Ihr könnt Euch auf einen runden Robo einstellen, der mit einer Höhe von 9,8 cm aufwartet. Da hier zudem kein LiDAR-Turm verbaut ist, passt er somit problemlos unter viele Möbelstücke.
- Auch spannend: Der Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone im Test
Die Seitenbürste setzt auf eine Spiralstruktur, durch die sich weniger Haare verfangen sollen – perfekt für Haustierbesitzer. Außerdem setzt Ecovacs auf eine Ozmo-Roller-Wischwalze, die mit einem Druck von 3.700 Pa sogar hartnäckige Flecken reinigt.
Mit einer satten Saugkraft von 16.600 Pa, die durch eine „BLAST“-Funktion sogar verstärkt wird, bietet der Deebot X9 Pro Omni mehr als ausreichend Leistung, um selbst feineren Schmutz zu erwischen. Hinzu kommen eine KI, eine RGB-Kamera und ein 3D-Strukturlicht, wodurch sich der Robosauger gekonnt durch Eure Wohnung navigiert.
Die aufgehübschte Basisstation hingegen sorgt mit einer 75 °C Heißwasserreinigung und anschließender Trocknung bei 63 °C für einen möglichst geringen Eigenaufwand. Vor allem Haushalte, die Wert auf eine gründliche Reinigung legen und möglichst wenig selbst tun möchten, sind mit dem Ecovacs Deebot X9 Pro Omni bestens beraten.
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni bei Otto günstiger
Den Saugroboter aus dem Hause Ecovacs gibt es zum Black Friday deutlich günstiger. Während die UVP mit 1.499 Euro eher selten verlangt wird, bekommt Ihr ihn jetzt mit einer satten Ersparnis von 47 Prozent geboten. Dadurch zahlt Ihr für den Deebot X9 Pro Omni nur noch 779 Euro – allerdings nur, solange die Aktion gilt.
Die besten Ecovacs-Angebote zum Black Friday
Natürlich könnt Ihr Euch bei Otto noch deutlich mehr Angebote schnappen. Mit dem Deebot X11 OmniCyclone bekommt Ihr beispielsweise das aktuelle Top-Modell für 859 Euro, was einer Ersparnis von 300 Euro entspricht. Doch auch einen Fensterputzroboter gibt es jetzt günstiger. Welche Angebote Euch hier erwarten, könnt Ihr der nachfolgenden Liste entnehmen. Wir geben Euch zudem immer die Ersparnis im Vergleich zur UVP an.
- Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone für 859 Euro (-30 Prozent)
- Ecovacs Deebot T80 Omni für 499 Euro (-55 Prozent)
- Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni Gen2 für 759 Euro
- Ecovacs Deebot T30C Gen2 für 349 Euro (-42 Prozent)
Die gesamte Aktion geht noch bis zum 1. Dezember. Möchtet Ihr Euch am Black Friday also einen echten Top-Saugroboter unter den Nagel reißen, bietet Euch Ecovacs die optimale Möglichkeit, bereits jetzt schon zuzuschlagen.
Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!
Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Ecovacs.
Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.
0 Kommentare