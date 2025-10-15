Intelligente Thermostate bilden einen günstigen Einstieg in die Welt des Smart Homes. Über eine App lassen sich unter anderem Zeitpläne einrichten, wodurch Ihr bares Geld sparen könnt. Bei Amazon bekommt Ihr jetzt ein Starter-Set von Homematic IP für unter 100 Euro geboten, mit dem Euch sogar noch deutlich mehr Funktionen zur Verfügung stehen.

Der Winter bietet viel Sparpotenzial. Möchtet Ihr nicht gänzlich auf die Heizung verzichten, bieten smarte Thermostate eine geniale Lösung. Mit den Geräten habt Ihr die Möglichkeit, Eure Wohnung nach Euren Vorstellungen zu beheizen und könnt neben genauen Zeiten auch die Temperaturen anpassen – und das nur mit Eurem Smartphone. Bei Amazon bekommt Ihr jetzt ein perfektes Starter-Set für Einsteiger* zum Schnäppchenpreis.

Affiliate Angebot Homematic IP Starter-Set Bestehend aus Hub und zwei smarten Thermostaten

Homematic IP-Thermostate: Das bieten die smarten Gadgets

Ich nutze selbst solche Geräte und habe zwei linke Hände – Ikea-Lampen stellen mich bereits vor große Herausforderungen. Allerdings ließen sich die smarten Thermostate mit einer Rohrzange problemlos anbringen und die anschließende Anbindung via App verlief ebenfalls reibungslos. Der Hersteller gibt zudem an, dass Ihr bis zu 33 Prozent Heizkosten sparen könnt. Grund dafür sind unter anderem die drei Heizprofile, in denen Ihr individuelle Temperaturverläufe einstellen könnt. So könnt Ihr beispielsweise auch die Schimmelbildung im Winter eindämmen.

Das smarte Thermostat von Homematic IP lässt sich problemlos anbringen. / © Homematic IP

Das Thermostat selbst bietet ein LC-Display, auf dem Ihr jederzeit die aktuelle Temperatur einsehen könnt. Zusätzlich findet sich hier ein "Push-to-Pair"-Knopf, falls Ihr etwa zusätzliche Fenster- und Türkontakte anbringen möchtet. Im Lieferumfang befinden sich neben den beiden Homematic IP-Thermostaten auch der Access Point 2. Dieser dient als Hub, dank dem Ihr unter anderem die Geräte via Alexa-Sprachbefehl steuern könnt. Hierbei erhaltet Ihr eine smarte Schaltzentrale für das Homematic IP-Ökosystem, das mit einem eigenen Funkprotokoll auf 868 MH-Basis funktioniert.

Günstiger Smart-Home-Einstieg mit Amazon

Bei Amazon bekommt Ihr das Starter-Set von Homematic IP jetzt für 89,99 Euro* geboten. Der Versandriese gibt hierbei einen Vergleichspreis von 119,85 Euro an. Dieser liegt, im direkten Vergleich zum Einzelkauf der Geräte, sogar noch unter den aktuellen Bestpreisen. Den Access Point 2 gibt es derzeit ab mindestens 59,94 Euro, während Ihr bei den Thermostaten mit rund 61 Euro rechnen müsstet.

Affiliate Angebot Homematic IP Starter-Set Bestehend aus Hub und zwei smarten Thermostaten

Die Geräte von Homematic IP sind recht selten reduziert. Der Hersteller nutzt eigene Funkprotokolle und bietet ein in sich geschlossenes Ökosystem. Allerdings bieten die Gadgets eine hohe Zuverlässigkeit und Qualität. Auch im direkten Preisvergleich mit anderen Herstellern, wie dem Marktführer tado, seid Ihr hier günstig unterwegs. Möchtet Ihr also Energie sparen, im Winter Schimmel verhindern oder habt vor, in die Welt des smarten Zuhauses einzutauchen, solltet Ihr Euch diesen Deal* unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits smarte Thermostate? Wenn ja, seht Ihr einen Nutzen in den Geräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!