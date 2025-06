4K-Auflösung, zig Anschlussmöglichkeiten, perfekte Kontrastwerte und eine Bilddiagonale von 85 Zoll. Das klingt nach einem ziemlich guten Smart-TV. Wäre da nur nicht der unterirdische Sound, durch den aktuelle Filme klingen, als hätte das Studio kein Geld mehr für den Soundtechniker übrig gehabt. Mit einer Soundbar könnt Ihr dem traurigen Audioprofil solcher Fernseher entgehen. Soll es zudem noch richtig günstig sein, empfiehlt sich aktuell die Hisense HS2100 für deutlich weniger als 100 Euro*.

2.1-Kanal-Soundbar: Hisense HS2100 im Kurz-Check

Das Bundle besteht aus einer Audioleiste und einem kabellosen Subwoofer. In der Leiste befinden sich zwei Lautsprecher für die Höhen und Mitten, während der Woofer sich um die Tiefen kümmert. Und das klappt wirklich gut. Satte 240 Watt bringen sie zusammen auf die Leistungs-Waage. Dabei fallen ganze 120 Watt auf den Subwoofer, der mit einem 13-cm-Tieftöner wummert. Die Soundbar hat zwei 5-cm-Breitbandtreiber verbaut bekommen, die mit jeweils 60 Watt arbeiten.

Mit einem Hisense-Fernseher lässt sich die HS2100 auch über die EZ-Play-Funktion bedienen. / © Hisense

Das Hisense-Bundle lässt sich dank HDMI ARC, optischem Anschluss, AUX, USB und Bluetooth 5.3 problemlos in bestehende Setups integrieren und liefert einige Anschlussoptionen. Der Equalizer lässt sich ebenfalls in sechs verschiedene Klangmodi unterteilen und dank DTS Virtual:X gibt es auch virtuellen 3D-Surround-Sound. Der Hersteller verspricht zudem eine einfache Installation ohne jeglichen App-Support oder ähnlichen Schnick-Schnack.

Preis-Leistungs-Tipp im MediaMarkt-Deal

Schauen wir also auf den Preis. Das Modell ist mit einer UVP von 149 Euro schon recht günstig. Allerdings rabattiert MediaMarkt die 2.1-Kanal-Soundbar um 34 Prozent, wodurch Ihr ohnehin nur noch 97,99 Euro zahlt. Nutzt Ihr zudem die Vorteile der Mehrwertsteuer-Aktion aus, indem Ihr Euch für das kostenlose Treueprogramm myMediaMarkt anmeldet, gibts nochmal 15,65 Euro Abzug. Bedeutet, Ihr zahlt für die Hisense HS2100 nur noch 82,34 Euro*. Aktuell bekommt Ihr die Soundbar bei Amazon für 89,99 Euro* übrigens zum nächstbesten Preis. Dort wird das Gerät ebenfalls als Bestseller in der Kategorie Soundbars* geführt.

Mit einer solchen Leistung ist die Soundbar in dieser Preisklasse fast schon konkurrenzlos. Vor allem die wuchtige Leistung und der gute Sound machen das Gerät so spannend. In Verbindung mit der Flexibilität durch den kabellosen Subwoofer und die einfache Bedienung ist der Deal richtig spannend. Könnt Ihr auf "echten" Surround-Sound verzichten, benötigt nicht an jeder Ecke im Haus eine Verbindung zu Alexa und müsst den Equalizer nicht ständig manuell nachjustieren, seid Ihr mit diesem Angebot gut dabei. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen: Hier ist heute um 23:59 Uhr Schluss.

Denkt Ihr, dass dieser Deal sich lohnt? Ist die Hisense HS2100 interessant für Euch oder muss ein echter Surround-Sound ins Wohnzimmer? Lasst es uns wissen!