„Ich möchte nicht mehr rauchen“ oder „Ich muss mehr Sport machen“ sind zwei sehr beliebte Vorsätze, wenn wir am 31. Dezember mit Freunden und Familie auf das neue Jahr warten. Vor allem letzterer lässt sich eigentlich relativ leicht umsetzen. Fahrt Ihr jedoch kurz nach Neujahr in das Fitnessstudio Eures Vertrauens, ist die Lust auch schon wieder dahin. Überfüllte Geräte, drängeln und keine freien Spinde sind in vielen „Muckibuden“ an der Tagesordnung. Lasst Ihr Euch davon nicht unterkriegen, bietet Amazon mit der Huawei Watch Fit 4 Pro jetzt den perfekten Fitnessbegleiter – und das so günstig wie nie.
So kann das neue Jahr beginnen: Das macht die Smartwatch aus
Die Smartwatch bietet ein 1,82-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 480 x 408 Pixel. Daraus resultiert eine Pixeldichte von 337 ppi, was zu einer klaren und scharfen Darstellung führt. Am Handgelenk trägt sich die Huawei Watch Fit 4 Pro aufgrund des geringen Gewichtes sehr angenehm. Wichtig sind natürlich auch die Sensoren: Neben Eurer Herzfrequenz überwacht die Smartwatch auch Eure SpO2-Werte und Euren Stress. Schlaftracking, ein Gyroskop und ein Bewegungs- und Beschleunigungssensor runden das Gesamtpaket ab.
Das integrierte GPS-Modul unterstützt unter anderem GLONASS, Galileo und BeiDou, um Euch weltweit zu unterstützen. Der Akku soll laut Hersteller zudem bis zu 10 Tage durchhalten, allerdings könnte dies aufgrund des Always-On-Displays etwas schwanken. Auch für Wasserratten ist die Uhr interessant, da sie auf bis zu 5 ATM Wasserdichtigkeit verspricht. Zudem ist sie mit Android- und iOS-Smartphones kompatibel.
- Ebenfalls bei Amazon: Dieses günstige Gadget braucht jeder Smartphone-Besitzer
Lohnt sich der Amazon-Deal zur Huawei Watch Fit 4 Pro?
Die UVP der Smartwatch liegt bei 279 Euro. Diesen Preis verlangen allerdings nur noch wenige Händler. Im Regelfall gibt’s die Huawei Watch Fit 4 Pro für rund 180 Euro. Amazon senkt diesen Preis jedoch erneut und so zahlt Ihr nur noch 168,90 Euro für die Huawei-Smartwatch. Einen besseren Deal zu diesem Modell gab es bisher nicht. Möchtet Ihr Eure Neujahresvorsätze also in diesem Jahr Wirklichkeit werden lassen und habt vor, einige Pfunde zu verlieren oder seid einfach auf der Suche nach einem starken Fitness-Wearable, seid Ihr mit dem aktuellen Amazon-Angebot zur Huawei Watch Fit 4 Pro sehr gut beraten.
Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Huawei-Smartwatch interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Samsung & Co.? Lasst es uns wissen!
We mark partner links with this symbol. If you click on one of these links or buttons–or make a purchase through them–we may receive a small commission from the retailer. This doesn’t affect the price you pay, but it helps us keep nextpit free for everyone. Thanks for your support! Prices are based on the date of publication of this article and may be subject to change.