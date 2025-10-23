Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt staret eigentlich erst am Abend des 23. Oktobers, doch in der App könnt Ihr schon jetzt mächtig sparen. Wie klingt zum Beispiel die aktuelle Huawei Watch GT 6 für weniger als 160 Euro? Wir haben die Details.

Auf der Website von MediaMarkt und Saturn ist aktuell noch nicht wirklich viel zu erkennen, doch in wenigen Stunden purzeln hier die Preise. Die Mehrwertsteuer-Aktion hat allerdings bereits begonnen – zumindest in der MediaMarkt-App. Hier finden sich bereits jetzt haufenweise Tiefpreis-Angebote, zu denen auch ein aktueller Deal zur Huawei Watch 6 zählt. Die Smartwatch gibt’s jetzt für gerade einmal 158,82 Euro.

Huawei Watch GT 6 Ab 158,82 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Huawei Watch GT 6 zum Bestpreis: Aber nicht für alle!

Während Ihr die Uhr nach wie vor für 249 Euro auf der Website seht, müsst Ihr Euch also entweder bis 20 Uhr gedulden oder in der MediaMarkt-App nachschauen. Mit diesem Deal erreicht die Smartwatch ein neues Tiefpreisniveau. Der aktuell nächstbeste Preis im Netz liegt bei 218 Euro, während der bisherige Bestpreis für die 46-mm-Variante mit 216 Euro noch immer deutlich über dem aktuellen MediaMarkt-Angebot liegt. Ihr zahlt auch für die 41-mm-Version gerade knapp 159 Euro, was ebenfalls dem aktuellen Tiefpreis entspricht.

Die Aktion gilt allerdings nur für bestimmte Kunden. Denn Ihr müsst hierfür Teil des Treueprogramms von MediaMarkt sein. Die Anmeldung ist komplett kostenlos und innerhalb von fünf Minuten erledigt. Dafür bekommt Ihr immer wieder spannende Exklusiv-Rabatte und sogar eine der beliebtesten Aktionen, die Mehrwertsteuer-Aktion, birgt häufig Deals nur für Mitglieder des Programms. Eine Anmeldung lohnt sich also in jedem Fall – vor allem dann, wenn Ihr Interesse an der Huawei-Smartwatch habt. Was diese zu bieten hat, verraten wir Euch nachfolgend noch.

Huawei Watch GT 6 Ab 158,82 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Auch ohne Google-Dienste eine Empfehlung wert

Sicherlich ist es den meisten von Euch schon bewusst, aber die Huawei Watch GT 6 setzt nicht auf Google-Dienste. Allerdings bietet Harmony OS einen eigenen App-Store, in dem Ihr eine Vielzahl von nützlichen Programmen für die Smartwatch findet. Technisch kann sich die Smartwatch definitiv sehen lassen. Sie bietet ein AMOLED-Display mit wahlweise 41 oder 46 mm Gehäusedurchmesser und eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits. Das Gehäuse selbst besteht aus Edelstahl und Kunststoff, ist also durchaus robust, was sich vor allem für Sportler eignet.

Lest auch: Unser Test zur Huawei Watch GT 6 Pro

Eine Wasserdichtigkeit von 5 ATM wird durch eine IP68 (41 mm) beziehungsweise IP69 (46 mm) Zertifizierung gewährleistet. Spannend ist auch die verbaute Sensorik. Huawei setzt auf TruSense 9-Achsen-Sensoren, die beispielsweise Eure Herzfrequenz oder Beschleunigung überwachen. Auch Schlaftracking, Sturzerkennung oder zahlreiche Sportmodi sind integriert. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen (41 mm) respektive bis zu 21 Tagen (46 mm) hält die Smartwatch zudem recht lange durch. Spannend ist auch, dass hier ein Dual-Band-GPS zum Einsatz kommt.

Dank Dual-Band-GPS wisst Ihr (fast) immer, wo Ihr Euch gerade befindet.

Die Huawei Watch GT 6 ist mit Android und iOS kompatibel, was sie flexibel einsetzbar macht. Möchtet Ihr eine recht günstige Smartwatch, die technisch auch mit anderen Top-Modellen mithalten kann und seid nicht auf Google-Play-Dienste angewiesen, ist dieser Deal perfekt für Euch – vorausgesetzt, Ihr seid bereit, Euch bei myMediaMarkt anzumelden.

Huawei Watch GT 6 Ab 158,82 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Huawei Watch GT 6 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!