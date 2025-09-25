Xiaomi hat mit dem 15T und 15T Pro seine beliebte Smartphone-Serie fortgesetzt und bringt die Geräte nun auch nach Deutschland. Interessiert Ihr Euch für die günstigen Flaggschiffe, könnt Ihr bei Sparhandy jetzt einen richtigen Kracher-Deal entdecken. Neben der 1-TB-Variante des Xiaomi 15T Pro, winken noch ein Unlimited-Tarif von o2, 150 Euro Wechselbonus und eine geniale Zugabe.

Die T-Reihe von Xiaomi galt vor einigen Jahren noch als sogenannter "Flaggschiff-Killer". Grund dafür war, dass die Geräte häufig nicht mehr als 600 Euro kosteten und dennoch problemlos mit den Flaggschiff-Smartphones anderer Hersteller mithalten konnten. Das könnte beim Xiaomi 15T Pro erneut der Fall sein. Der Blick auf das Datenblatt verspricht zumindest ein leistungsstarkes Oberklasse-Gerät. Möchtet Ihr Euch das Gerät nicht entgehen lassen, solltet Ihr den aktuellen Sparhandy-Deal samt Handyvertrag nicht verpassen.

Xiaomi 15T Pro: Besser als die Konkurrenz?

Eines der größten Highlights des neuen Smartphones fällt bereits beim ersten Anschalten ins Auge. Denn Xiaomi setzt hier auf ein 6,8-Zoll-Display mit einer schnellen 144-Hz-Bildwiederholrate. Andere Geräte von Nothing, Samsung oder Honor kommen hier "nur" auf 120 Hz. Mit einer nativen Helligkeit von 593 Nits, die in der Spitze bis zu 1.369 Nits erreicht, spielt das Gerät ebenfalls in der Oberklasse mit. Auf der Rückseite findet sich ein Triple-Kamerasystem, das in Zusammenarbeit mit Leica entstand.

Die Darstellung auf dem Display des Xiaomi 15T Pro ist dank 144-Hz-Bildwiederholrate sehr flüssig. / © Xiaomi

Die 50-MP-Hauptkamera wird durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 50-MP-Telekamera mit 5-fach-Zoom unterstützt. Das Setup verspricht detailreiche Aufnahmen bei Tageslicht. Im Inneren findet sich mit dem MediaTek Dimensity 9400+ ein echter High-End-Prozessor, der mit 12 GB RAM glänzt. Bei Sparhandy bekommt Ihr gerade zudem die 1-TB-Speichervariante geboten. Dank eines 5,500 mAh starken Akkus, der sich mit 90 W flott wieder aufladen lässt, kommt Ihr zudem problemlos durch den Tag.

Im direkten Vergleich zum Samsung Galaxy S25 Ultra (Test) und dem neuen Apple iPhone 17 Pro Max kann auch das Xiaomi 15T Pro* auftrumpfen. Allerdings sind es hier vor allem das 144-Hz-Display und die guten KI-Funktionen, die überzeugen. Währenddessen hat Samsung bei der Kamera die Nase vorn und Apple glänzt mit seinem weiten Ökosystem, sowie einer ausgezeichneten Leistung. Übrigens: Xiaomi verspricht aktuell fünf neue Android-Versionen und sechs Jahre lang Sicherheitspatches. Damit stockt Xiaomi im Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal um ein Jahr auf.

Xiaomi 15T Pro vorbestellen – Der Sparhandy-Deal im Check

Leider hat sich Xiaomi von den günstigen Preisen der T-Serie längst verabschiedet. Dennoch könnt Ihr Euch das Smartphone bei Sparhandy jetzt richtig günstig sichern. Für 29,99 Euro pro Monat* bekommt Ihr es hier in Verbindung mit dem "o2 Mobile Unlimited on Demand"-Tarif. Dieser gewährt Euch 10 GB Datenvolumen am Tag, dass Ihr kostenlos und so oft Ihr möchtet um jeweils 2 GB aufstocken könnt. Die maximale Download-Bandbreite ist mit 300 Mbit/s im 5G-Netz von o2 ebenfalls spannend.

Auch das Xiaomi 15T Pro bietet ein Kamera-System, das in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist. / © Xiaomi

Als Bonus zieht Sparhandy 250 Euro von den einmaligen Kosten ab, legt noch den Xiaomi Sound Party-Lautsprecher im aktuellen Wert von 119 Euro obendrauf und gewährt Euch einen Wechselbonus über 150 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Alle Tarif-Details haben wir Euch in der nachfolgenden Tabelle noch einmal aufgelistet.

Tarif-Deal-Check Tarif o2 Mobile Unlimited on Demand Netz o2 Datenvolumen 10 GB täglich + 2 GB unendlich oft nachbuchen Download-Bandbreite max. 300 Mbit/s SMS / Telefon-Flat Ja Laufzeit 24 Monate Wechselbonus 150,00 € Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Gesamtkosten 56,93 € Gesamtkosten 626,69 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Xiaomi 15T Pro (1 TB) – 899,90 €

Xiaomi Sound Party – 119,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 16,34 € Zum Angebot*

Darum lohnt sich dieses Tarif-Angebot zum Xiaomi 15T Pro

In der Vergangenheit hat Xiaomi mit den Vorbesteller-Angeboten ähnliche Effektivkosten erzeugt. Dies gilt nun auch für das Xiaomi 15T Pro. Bei Sparhandy zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten insgesamt 626,69 Euro und liegt somit mehr als 200 Euro unter dem aktuellen Angebotspreis für das Smartphone. In Verbindung mit dem Unlimited-Tarif ist das ein echtes Schnäppchen.

Möchtet Ihr ein potentes Smartphone, das es problemlos mit anderen Flaggschiff-Smartphones aufnimmt, jedoch nicht ganz so teuer ist, lohnt sich dieser Sparhandy-Deal in jedem Fall. Um das Angebot zu entdecken, müsst Ihr nur auf die aktuelle Aktionsseite zum Xiaomi 15T Pro* und etwas nach unten scrollen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi 15T Pro interessant für Euch oder bleibt Ihr Samsung treu? Lasst es uns wissen!