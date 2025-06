Die Preisspanne von In-Ear-Kopfhörern reicht von wenigen Euro bis hin zu 300 Euro oder sogar noch mehr. Doch gute Modelle für den alltäglichen Gebrauch müssen nicht gleich so teuer sein. Das beweist JBL mit seinen Wave Buds 2. Die Bluetooth-Kopfhörer (Bestenliste) kosten Euch in der Regel rund 60 Euro, sind jetzt allerdings für deutlich weniger zu haben – allerdings mit einem kleinen Haken.

JBL Wave Buds 2: Top-Deal, aber...

Schauen wir uns also erst einmal den Preis genauer an. Die JBL Wave Buds 2 kosten bei Amazon normalerweise 63,97 Euro. Auch im Netz gibt's die In-Ears erst ab 59,99 Euro beim nächstbesten Online-Shop. Der bisherige Bestpreis lag bei 44,99 Euro. Doch selbst dieses Angebot schlägt der Deal des Versandriesen. Denn Ihr zahlt für die JBL Wave Buds 2 gerade nur 39,99 Euro*.

Affiliate Angebot JBL Wave Buds 2

Damit zahlt Ihr so wenig wie noch nie zuvor. Das Angebot hat jedoch einen entscheidenden Haken. Normalerweise liefert Amazon seine Produkte zügig aus, bei den JBL-Kopfhörern müsst Ihr jedoch ziemlich lange warten. Ihr bekommt sie zwar richtig günstig, müsst aber 1 bis 3 Monate Wartezeit in Kauf nehmen. Amazon gibt hier eine Wartezeit bis zum 28. August für die JBL Wave Buds 2 an. In Anbetracht des guten Angebotes ist das allerdings durchaus verkraftbar, wenn Ihr nicht auf die Earbuds angewiesen seid.

Satte Laufzeit und guter Klang: Das bieten die Kopfhörer von JBL

Die kabellosen Kopfhörer zählen mit einem Gewicht von 44 Gramm eher zu den leichteren Modellen. Sie lassen sich über Multipoint-Bluetooth mit Euren Wunschgeräten verbinden und decken einen Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hz ab. Der Sound wird über 8-mm-Treiber ausgegeben, die für einen guten Sound sorgen. Audiophile Menschen dürfen sich jedoch an den etwas schwächelnden Bässen und Höhen stören. Dank vier eingebauten Mikrofonen ist die Telefonie klar und deutlich.

Neben den JBL Wave Buds 2 erhaltet Ihr auch die passenden Ohrstöpsel in drei Größen im Paket. / © JBL

JBL wirbt zudem mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Doch genau dieses "bis zu" ist hier entscheidend. Die Ohrhörer erreichen eine maximale Laufzeit von 10 Stunden. Das Ladecase sorgt für die weiteren 30 Stunden. Allerdings gilt das nur ohne aktiviertes ANC. Nutzt Ihr die aktive Geräuschunterdrückung, sollte die tatsächliche Laufzeit merklich um 2 bis 3 Stunden sinken. Immerhin: Die In-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) sind nach IP54 zertifiziert, was bedeutet, dass sie vor Staub- und Spritzwasser geschützt sind.

Affiliate Angebot JBL Wave Buds 2

Lohnen sich die JBL-Kopfhörer für 40 Euro?

Möchtet Ihr einfach nur neue Kopfhörer, die einen ordentlichen Klang sowie lange eine gute Laufzeit abliefern und legt keinen großen Wert auf besondere Bluetooth-Codecs oder einen krassen Bass, macht Ihr bei diesem Angebot nichts verkehrt. Vor allem für das abendliche Workout oder den nächsten Spaziergang durch die Stadt dürften die JBL Wave Buds 2 mehr als ausreichend sein. Kommt Ihr mit der langen Lieferzeit klar, könnt Ihr hier einen echten Schnapper ergattern.

Affiliate Angebot JBL Wave Buds 2

Was haltet Ihr von dem Angebot? Stört Euch die Lieferzeit? Lasst es uns wissen!