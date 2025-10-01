Der Prime Day lässt zwar noch etwas auf sich warten, dennoch hat Amazon bereits jetzt eine Vielzahl von Deals rund um Echo-Lautsprecher oder FireTV-Fernseher präsentiert. Dadurch bekommt Ihr aktuell auch die Akku-Videotürklingel von Ring zum bisherigen Bestpreis geboten. Satte 60 Prozent Rabatt gewährt der Versandriese.

Möchtet Ihr die Sicherheit in Eurem Zuhause erhöhen, müsst Ihr längst nicht mehr zu überteuerten Sicherheitssystemen greifen. Durch das Smart Home gibt es deutlich günstigere Alternativen, wie etwa eine Videotürklingel. Den aktuellen Bestseller in dieser Kategorie bietet Amazon noch vor dem Prime Day mit einem fetten Rabatt von 60 Prozent an.

Ring Video Doorbell (2024) – Das bietet die neueste Version des Gadgets

Genauer gesagt bekommt Ihr das neueste Modell der Ring Video Doorbell gerade geboten. Das Gerät nimmt Videos in 1080p, also HD-Qualität, auf und sendet diese an Euer Smartphone. Auch Nachts sind Farbaufnahmen möglich. Dadurch wisst Ihr immer (sogar hochauflösend), was gerade vor Eurer Haustür vor sich geht. Die Bewegungserkennung erfolgt über einen Dual-Sensor, wodurch sich auch Zonen einstellen lassen. In vorherigen Varianten der Video Doorbell wurde hierfür noch ein Infrarot-Sensor verwendet, der eingeschränktere Einstellungsmöglichkeiten bot.

Die Amazon Prime Deal Days finden bald statt! / © Amazon

Die Videotürklingel ist zudem nach IPX5 zertifiziert, was sie gegen Strahlwasser aus allen Richtungen schützt. Über ein Zwei-Wege-Audiosystem könnt Ihr zudem direkt mit Eurem Besuch sprechen. Habt Ihr zudem noch einen Echo-Lautsprecher, den es aktuell ab 29,99 Euro bei Amazon* gibt, im Einsatz, könnt Ihr also problemlos von der Küche oder dem Schlafzimmer aus miteinander kommunizieren. Auch eine 2,4-GHz-Unterstützung liegt hier vor. Der Akku hält zudem recht lange durch, lässt sich aber auch problemlos innerhalb weniger Sekunden wechseln.

60 Prozent Rabatt: Lohnt sich die Videotürklingel zum Schnäppchenpreis?

Bis zum 14. Oktober bietet Amazon seine hauseigenen Geräte mit deutlichen Rabatten an. Die Ring-Akku-Videotürklingel gibt's somit schon für 39,99 Euro*. Beim irren Rabatt bezieht sich der Versandhändler übrigens auf die UVP. Diese liegt bei 99,99 Euro. Ein schneller Preisvergleich verrät allerdings, dass der nächstbeste Preis derzeit bei 54,90 Euro liegt. MediaMarkt ist übrigens im Preis mitgezogen*. Beim deutschen Elektronikfachhandel kommen noch einmal 5,95 Euro für den Versand hinzu.

Der Deal markiert einen neuen Tiefpreis für die Videotürklingel. In guter alter Prime-Day-Manier könnt Ihr auf der Produktseite zur Ring Video Doorbell auch einige Bundles entdecken. So gibt es beispielsweise eine Ring Indoor Cam für einen Aufpreis von 10 Euro* dazu. Soll es lieber ein Fire TV Stick HD sein? Dann zahlt Ihr für Videotürklingel mit Streaming-Stick gerade 58,99 Euro*. Die einzelnen Pakete haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt.

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr die Produkte von Amazon oder greift Ihr lieber zu anderen Marken? Lasst es uns wissen!