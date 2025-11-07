Ab und an könnt Ihr Euch die beliebten Vorwerk-Klassiker in einer Limited Edition schnappen. Wer nicht nur auf starke Leistung, sondern auch Wert auf die Optik der Haushaltshelfer legt, darf sich jetzt auf die Black-Edition des VK7 Akku-Staubsaugers freuen.

Die gleiche starke Leistung, nur das Design ist anders: Der VK7 ist Vorwerks Vorzeige-Akkustaubsauger und jetzt hat er sich in ein neues, tiefschwarzes Gewand geschmissen. In dieser Ausführung ist er nicht standardgemäß, sondern nur vorübergehend erhältlich. Wir schauen genauer hin.

Vorwerk VK7: Das macht den Akku-Staubsauger aus

Der VK7 Akku-Staubsauger ist in diesem Sommer von der Stiftung Warentest zum Testsieger gekrönt worden. Dabei ist er vor allem in Kombination mit der Elektrobürste eine spannende Wahl für alle, die nicht auf Saugroboter vertrauen und dennoch die unterschiedlichsten Arten von Böden säubern wollen. Die Elektrobürste erkennt die Bodenbeschaffenheit von Teppich und Hartböden und passt die Saugleistung an, was zu optimalen Ergebnissen führen soll.

Dank der integrierten Boost-Funktion mit einer Leistung von 400 Watt saugt Ihr hiermit auch mühelos gröberen Schmutz auf. Dank des um 180 Grad drehbaren Griffs und der acht Zentimeter hohen Elektrobürste könnt Ihr hiermit auch unter dem Sofa oder dem Bett saugen, ohne artistische Verrenkungen hinzulegen. Mit einem Gewicht von nur 2,3 Kilogramm geht der Hausputz auch noch ziemlich leicht von der Hand. Der Schmutz landet dabei in einem Filterbeutel aus Recycling-Material, der sich gut für Allergiker eignet.

Der Vorwerk VK7 in Schwarz Image source: Vorwerk

Der Akku des VK7 hält für bis zu 30 Minuten, sodass Ihr je nach Größe Eurer Wohnung in einem Rutsch alles sauber bekommen solltet. Noch effizienter geht’s übrigens mit dem SP7 Saugwischer-Aufsatz. Dieser verwandelt den VK7, wie der Name schon sagt, in einen Saugwischer, mit dem Ihr zwei Arbeitsschritte auf einmal erledigen könnt.

Diese Angebote gibt’s jetzt

Aktuell läuft die Winterkampagne bei Vorwerk. Während dieser Zeit könnt Ihr Euch den VK7 nicht nur in der schwarzen Edition, sondern auch im klassischen Weiß in vergünstigten Set-Angeboten sichern. Dabei gibt’s den Akku-Staubsauger etwa direkt in Kombination mit der Elektrobürste und dem Saugwischer-Aufsatz. Zusätzlich packt Euch Vorwerk noch einen zweiten Akku mit ins Paket, sodass Ihr die Laufzeit auf rund 60 Minuten hochschrauben könnt. Für 1.499 Euro gehört das Set Euch. Damit spart Ihr Euch satte 290,80 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Wer auf den Saugwischer-Aufsatz verzichten kann, bekommt den VK7 mit der Elektrobürste aktuell für 1.049 Euro. Wer noch Angebote der Black-Edition findet Ihr direkt bei Vorwerk.

Besonders praktisch: Bis zum 23. November gewährt Euch Vorwerk zusätzlich eine 0-Prozent-Sonderteilzahlung bei einem Warenwert von mindestens 1.049 Euro – was auf die beiden hier vorgestellten Angebote somit zutrifft. Dadurch müsst Ihr die Kosten nicht auf einen Schlag zahlen, sondern könnt Euch einen neuen Kobold VK7 sichern und ihn in monatlichen Raten abzahlen, ohne am Ende draufzahlen zu müssen.