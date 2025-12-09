Powerbanks gehören in jeden gut sortierten Rucksack. Vor allem auf Reisen oder in der Uni können die kleinen Gadgets zu echten Helden werden. Allerdings ist das Design häufig recht simpel und etwas langweilig. Ugreen dachte sich das wohl auch und hat mit der Uno ein Modell mit Emojis etabliert.

Und genau diese Ugreen Uno Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh bekommt Ihr aktuell im MediaMarkt-Deal geboten. Im Zuge der Geschenkeaktion reduziert der Händler das emotionsreiche Gadget kurzerhand um 37 Prozent, wodurch Ihr sie mit 24,99 Euro zum bisherigen Bestpreis geboten bekommt. Ob sich das lohnt oder die Powerbank einfach nur schick anzusehen ist, verraten wir Euch jetzt.

Ugreen Uno Powerbank 24,99 € Die Ugreen Uno Powerbank bietet 10.000-mAh-Kapazität und eine 30W Zwei-Wege-Schnellladung über das integrierte USB-C-Kabel. Das TFT-Smart-Display zeigt die Akkustufe mit Emojis an, bei kompaktem Design (116x72x22 mm, 200 g) und breiter PD/PPS/QC-Kompatibilität. Direkt zum Angebot

Ugreen Uno: Diese Powerbank lebt

Schauen wir uns zuerst einmal das offensichtlichste Feature genauer an: das TFT-Display. Dieses befindet sich auf der Vorderseite und gibt Euch über verschiedene Emojis Informationen an Euch weiter. Genauer gesagt, könnt Ihr daran ablesen, ob beispielsweise gerade etwas geladen wird oder wie hoch der Akkustand des Gerätes ist. Wir haben vor einiger Zeit den Ugreen Uno Charger getestet, der ein ähnliches Prinzip verfolgte. Schon damals waren wir von dem Feature angetan.

Die Ugreen-Powerbank zeigt Euch über Emojis unter anderem den Ladestatus an. Bildquelle: Ugreen

Doch nicht nur das Design kann bei der Powerbank überzeugen. Sie bietet eine Gesamtkapazität von 10.000 mAh, was für mehrere Ladungen eines iPhones problemlos ausreicht. Dank integriertem USB-C-Kabel müsst Ihr kein weiteres mitführen. Außerdem ist somit eine Zwei-Wege-Schnellladung mit bis zu 30 Watt möglich. Neben dem Apple-Smartphone ist das Gerät dadurch auch mit Android-Geräten kompatibel. Zusätzlich ist die Powerbank kompakt und passt problemlos in die meisten Taschen. Zudem unterstützt sie verschiedene Ladeprotokolle, wie etwa PD (Power Delivery), was zu einem effizienteren Ladevorgang führt.

Jetzt sparen: Emoji-Powerbank im Angebot

Die UVP der Ugreen Uno mit dem exakten Namen 35603B liegt bei 39,99 Euro. Hiervon zieht MediaMarkt nun 37 Prozent ab, wodurch Ihr für die Powerbank nur noch 24,99 Euro zahlt. Dies entspricht auch dem bisherigen Bestpreis. Das nächstbeste Angebot im Netz liegt mit 34,92 Euro etwas höher. Zusätzlich verlangt der Elektrofachmarkt während seiner Geschenkeaktion keine Versandkosten. Seid Ihr also auf der Suche nach einem passenden Wichtelgeschenk oder möchtet einem Power-Smartphone-User eine echte Freude machen, könnte die niedliche Powerbank das optimale – und günstige – Geschenk sein.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Ugreen Powerbank sinnvoll oder nur eine Spielerei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!