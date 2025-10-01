Habt Ihr Interesse an einem richtig starken Fensterputzroboter, möchtet aber nicht zu viel ausgeben, findet Ihr bei Lidl jetzt einen ziemlich spannenden Deal. Der Bestseller wird beim Discounter zum bisherigen Bestpreis angeboten. Bereits in unserem Test hat uns das Gerät überzeugt.

Fenster sauber zu halten, kann zu einer richtig nervigen Angelegenheit werden. Vor allem dann, wenn Ihr einen Vierbeiner habt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich an so gut wie jeder Glasscheibe mit einem Schnauzenabdruck zu verewigen – und das ständig. Ihr müsst also nicht zwingend in einem Schloss wohnen, damit sich ein Fensterputzroboter lohnt. Besonders spannend ist jedoch, dass Lidl jetzt ein echtes Top-Modell zum Bestpreis* anbietet.

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni: Darum empfiehlt nextpit diesen Fensterputztoboter

Der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni konnte im Test überzeugen und besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: einer tragbaren Station und dem Fensterputzroboter selbst. Die Station dient allerdings nicht nur zur Aufbewahrung des Roboters, der Wischpads und der Reinigungsflüssigkeit, sondern enthält auch einen eingebauten Akku. Dieser ermöglicht bis zu 110 Minuten kabelloses Fensterputzen. Das ist ideal, wenn keine Steckdose in der Nähe ist – zum Beispiel auf dem Balkon oder im Garten. Alternativ lässt sich der Roboter aber auch im Netzbetrieb verwenden.

In der Station ist Platz für den Fensterputzroboter und das Zubehör. / © nextpit

Ecovacs legt beim Winbot W2 Pro Omni ein deutliches Augenemerk auf das Sicherheitskonzept. Die Räder bieten einen starken Halt und die Station selbst fungiert mit ihrem Eigengewicht von 5,5 kg als eine Art Gegengewicht. Zudem ist ein Saugnapf an der Unterseite befestigt und ein Sicherheitsseil kann mit einem stabilen Möbelstück verbunden werden. Dadurch soll ein Abrutschen verhindert werden – vor allem dann, wenn es hoch hinausgeht.

Einfache Bedienung und starke Putzleistung

Die Bedienung des Putzteufels ist denkbar einfach: Ihr platziert die Station möglichst nah am Fenster, schaltet sie ein, setzt den Roboter an die Scheibe und drückt den Startknopf. Eine Art eingebauter Ventilator saugt den Roboter an die Fensterscheibe – und los geht’s. Während der Reinigung bewegt er sich systematisch über das gesamte Fenster, inklusive der Kanten. Gebogene Fenster oder zu große Reinigungsfläche stellen jedoch Probleme dar.

Per Knopfdruck saugt sich der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni fest. / © nextpit

Mit einer Lautstärke von rund 63 Dezibel arbeitet der Roboter zudem angenehm ruhig. Für eine Fensterfläche von etwa einem Quadratmeter benötigt er gerade mal rund zwei Minuten – währenddessen könnt Ihr Euch anderen Dingen widmen. Nach ein paar Durchgängen solltet Ihr das Wischpad entweder waschen oder einfach umdrehen, da beide Seiten genutzt werden können.

Lidl bietet Ecovacs Winbot W2 Pro Omni zum Bestpreis an

Wenn Ihr nun denkt, dass Ihr für das Gerät gleich 800 Euro hinlegen müsst, habt Ihr Euch getäuscht. Denn die UVP liegt mit 549 Euro im durchaus akzeptablen Rahmen, wenn Ihr Euch lästige Hausarbeit in Zukunft sparen möchtet. Doch Lidl bietet den Winbot W2 Pro Omni jetzt für 470 Euro* an. Damit erreicht das Gerät einen neuen Bestpreis. Allerdings kommen hier noch einmal 5,95 Euro für den Versand hinzu.

"Die Verarbeitung ist hochwertig, die Bedienung einfach, und das Reinigungsergebnis spricht für sich. Die Station ist durchdacht gestaltet und bietet Platz für alles, was Ihr braucht – ganz ohne Kabelchaos." - Felix Kemper, Redakteur

Möchtet Ihr die Versandkosten umgehen, könnt Ihr entweder den Gutschein in der Lidl-Plus-App nutzen, sollte dieser verfügbar sein, oder Euch den Winbot W2 Pro Omni bei Amazon zum selben Preis* schnappen. Hier wird das Gerät als Bestseller gelistet und Ihr müsst keine Lieferkosten befürchten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!