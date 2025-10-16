Topthemen
Lidl verkauft ab nächster Woche einen Kaffeevollautomaten mit 66 % Rabatt

Kaffeevollautomat bei Lidl mit 66 Prozent Rabatt
© irwan 06 / Shutterstock.com / Lidl / nextpit
Hochwertige Kaffeevollautomaten können gut und gerne über 1.000 Euro kosten. Auf ein solches Gerät der Marke Krups sind wir jetzt auch im Lidl-Prospekt für kommende Woche gestoßen – mit einem deftigen Rabatt von 66 Prozent. Auf nächste Woche müsst Ihr für das Angebot aber zum Glück nicht warten.

Immer wieder schlummern in den Lidl-Prospekten waschechte Schnäppchen. So jetzt auch zum Krups One-Touch-Cappucino Vollautomat (EA89Z Classic Edition). Ursprünglich mit einem UVP von 1.049,99 Euro gekennzeichnet, senkt Lidl das Gerät laut Prospekt um 66 Prozent. Dadurch kostet das Gerät nur noch 349 Euro – ein Top-Preis. Und das Beste: Online ist das Angebot bereits jetzt verfügbar.

Krups Kaffeevollautomat mit Metall-Brühgruppe, 8 Getränkevariationen & mehr

Die wichtigste Info direkt zum Start: Auch wenn Lidl den Brüher als Cappucino Vollautomaten bezeichnet, kann er natürlich mehr als nur Cauppucino. Insgesamt acht verschiedene Getränkevariationen stehen zur Auswahl und können per Knopfdruck gezogen werden: Ristretto, Espresso, Long Coffee (Kaffee), Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Café Latte, Heißwasser für Tee. Praktisch: Dank Doppelbezug könnt Ihr zwei Getränke auf einmal aufbrühen lassen.

Wie man den verschiedenen Heißgetränken schon entnehmen kann, lässt sich mit dem Krups-Gerät ebenso feinporiger Milchschaum zubereiten – und das ebenfalls ganz einfach via Knopfdruck. Zudem setzt Krups auf eine langlebige Brühgruppe aus Metall, das Kegelmahlwerk besteht währenddessen aus Edelstahl. Über das Tamping-System lässt sich ein Anpressdruck von 30 kg erzeugen, welcher das Kaffeemehl besonders dicht und gleichmäßig pressen soll. Und natürlich ist auch die Reinigung dank eines Autoclean-Systems besonders einfach.

Lidl sorgt für Preissturz um 700 Euro: Top-Bewertungen im Onlineshop

Besonders beachtlich ist all das mit Blick auf den aktuellen Lidl-Preis. Wie eingangs erwähnt, werden derzeit 66 Prozent vom UVP gestrichen, was satten 700 Euro Preisnachlass entspricht. Für Euch stehen somit noch 349 Euro auf der Rechnung, zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten.

Deal Redakteur

Als bekennender Gamer gehört alles rund um Computer, Konsolen und Videospielen zu meinem Know-how. Selbstverständlich beschäftige ich mich daher ebenfalls mit TVs, Monitoren und sämtlichem PC-Zubehör. Doch auch abseits davon ist mir kein Technik-Thema zu schade: Von Smartphones und Tarifen bis hin zu Haushaltsgeräten wie meinem geliebten Tefal Optigrill - wenn es Strom braucht, bin ich dabei.

Zum Autorenprofil
