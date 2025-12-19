Legt Ihr Wert auf hohe Qualität bei Eurem Werkzeug, befindet sich wahrscheinlich das ein oder andere Gerät von Makita in Eurem Besitz. Beim Discounter Netto könnt Ihr Euer Sortiment nun um einen Schlagbohrer und Akku-Bohrhammer erweitern – und gleichzeitig einen Einkaufsgutschein abstauben.

Das Makita-Set könnt Ihr Euch beim Discounter samt Akkus und Tragekoffer zum Bestpreis sichern. Bis zum 29.12. spart Ihr bei Netto darüber hinaus die Versandkosten und erhaltet einen Filialgutschein über 30 Euro. Wie Ihr an die Aktion kommt und ob sich das Angebot lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Makita-Bundle 401,99 € Das Makita-Set besteht aus einem Akku-Bohrhammer und einer Schlagbohrmaschine. Beide sind hochwertig verarbeitet und bieten eine ausgezeichnete Leistung. Vor allem Heimwerker, aber auch Profis, kommen hier voll auf ihre Kosten. Jetzt mit zusätzlichem Gutschein und kostenlosem Versand bei Netto. Jetzt mit Gutschein!

Makita-Set im Weihnachts-Deal: Das erwartet Euch im Set

Das Bundle (DLX2414ST) besteht aus dem Makita Akku-Bohrhammer DHP487 und der Schlagbohrmaschine DTD157. Wie für Makita üblich, könnt Ihr von einer hohen Verarbeitungsqualität und starken Leistung ausgehen. Diese drückt sich beim Schlagbohrer unter anderem durch das mechanische 2-Gang-Getriebe, die zahlreichen Moduseinstellungen, eine maximale Drehzahl von 1.700 U/min und das robuste Aluminium-Getriebegehäuse aus. Der Bohrhammer hingegen setzt ebenfalls auf einen leistungsstarken bürstenlosen Motor, nutzt jedoch „nur“ drei Arbeitsmodi und nutzt unter anderem die XPT-Extreme-Schutztechnologie, um die Staub- und Wasserbeständigkeit zu erhöhen. Beide Geräte verwenden zudem die beiliegenden 5.0-Ah-Li-Ion-Akkus.

Lohnt sich der Netto-Deal?

Regulär kostet bereits der DHP487 samt Akku rund 230 Euro – und das zum aktuell günstigsten Preis. Wählt Ihr hier noch den Schlagbohrer, kommen noch einmal knapp 180 Euro dazu. Im Netto-Bundle sind beide Geräte samt Tragekoffer, zwei Akkus und Ladegerät jetzt für 401,99 Euro enthalten. Versandkosten spart Ihr Euch ebenfalls. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche auf der Aktionsseite, bekommt Ihr darüber hinaus noch einen 30-Euro-Gutschein geschenkt, wodurch der Effektivpreis für das Set auf 371,99 Euro fällt. Günstiger gab es das Bundle bisher nicht. Der aktuell nächstbeste Preis liegt bei 409 Euro.

Der Pfeil markiert das Ziel: Vergesst nicht, Euren 30-Euro-Gutschein mitzunehmen!

Möchtet Ihr qualitativ hochwertige Werkzeuge, müsst Ihr solche Kosten allerdings in Kauf nehmen. Auch Konkurrenzprodukte, etwa von Bosch, liegen in diesem Preissegment. Dafür erhaltet Ihr zwei einsatzbereite Geräte, die jedes Heimwerker-Herz höher schlagen lassen dürften. Habt Ihr zudem keine Verwendung für den Gutschein, könnt Ihr diesen sicherlich weiterverkaufen oder verschenken.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Werkzeug-Set interessant oder greift Ihr doch lieber zur günstigen Parkside-Variante von Lidl? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!