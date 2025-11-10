Wenn es um smarte Beleuchtung geht, gehört Philips Hue nicht ohne Grund zu den Top-Marken. Von der einfachen Einrichtung und Bedienung bis hin zur Funktionsvielfalt bekommt Ihr hier viel geboten. Das hat in der Regel aber auch seinen Preis. Jetzt zum Singles Day wird dieser gehörig gesenkt.

Der Singles Day startet zwar offiziell erst am 11.11. – Das hindert MediaMarkt aber nicht daran, bereits jetzt schon starke Angebote rauszuhauen. Ein Highlight der neuen Rabatt-Aktion: der Philips Hue Lightstrip Solo für 39 Euro (3 m). Auch die 5-Meter-Variante des bunten Lichtstreifens ist im Angebot. Was diese Euch bieten und wie gut die Preise wirklich sind, zeigt der nextpit Deal-Check.

Philips Hue Lightstrip 3 m Ab 39,00 € Smarter Philips Hue Lightstrip mit 16 Millionen Farben und verschiedenen kühlen bis warmweißen Tönen Zum Angebot!

Preis-Check: So gut ist das neue MediaMarkt-Angebot

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis. Der Philips Hue Lightstrip Solo in 3 Meter hat eigentlich einen UVP von 69,99 Euro verpasst bekommen. Aktuell und nur noch bis zum 13. November (8:59 Uhr) kostet Euch der smarte Lichtstreifen nur noch 39 Euro (plus Versand). MediaMarkt unterbietet dabei die Konkurrenz im Netz eindeutig. Und auch mit Blick auf den Preisverlauf kann sich das Singles-Day-Angebot sehen lassen, denn bisher war der Philips Hue Lightstrip nur selten bis kaum ähnlich günstig wie jetzt (zum Preisvergleich und -verlauf).

Alternativ hat MediaMarkt auch die 5-Meter-Variante des Lichtstreifens im Angebot. Diese kostet statt 89,99 jetzt nur noch 45 Euro.

Das können die Philips Hue Lightstrips

Falls Euch die Lichtstreifen der Philips-Hue-Reihe noch gar nichts sagen, kommen hier ein paar grundlegende Infos. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei den Lightstrips um kleine Streifen mit Klebefolie, welche man an den verschiedensten Stellen befestigen kann. Egal, ob als Deko-Element im Schrank, als unauffällige Lichtquelle um einen Spiegel herum oder hinter dem TV (als Ambilight-Ersatz) – die Einsatzmöglichkeiten sind schier endlos. Das liegt auch daran, dass sich die Streifen easy mit einer Schere kürzen und anschließend flexibel aufkleben lassen.

Für das „Licht“ im Namen sorgen hingegen viele kleine LEDs, welche auf eine Lichtstärke von 1.700 Lux und eine Farbtemperatur zwischen 2.000 und 6.500 Kelvin kommen. Dabei könnt Ihr das Licht über die zugehörige App und per Sprachsteuerung immer genau Euren Vorlieben entsprechend anpassen. Von kaltem oder warmem Weiß – samt Dimmfunktion – bis hin zu bunten Farben oder gar wechselnden Lichszenen. Kurz gesagt: Die Philips Hue Lightstrips sind echte Hingucker und dabei auch richtig praktisch. Und jetzt gibt’s sie bei MediaMarkt kurzzeitig schon ab 39 Euro.

