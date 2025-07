Samsung ist nicht nur richtig beliebt, wenn es um die besten Smartphones geht. Der Hersteller ist auch im "Home"-Bereich aktiv und kann hier vor allem mit Großgeräten glänzen. Dazu zählen auch smarte Kühlschränke, die in deutschen Küchen immer beliebter werden. Ein besonders spannendes Side-by-Side-Modell ist der Samsung RS80F65KDFEF, den Ihr jetzt satte 800 Euro (!) günstiger bei MediaMarkt bekommt.

Samsung RS80F: Das bietet der smarte Kühlschrank

Der Samsung RS80F ist ein Side-by-Side Kühlschrank, wie er im Buche steht. Satte 635 Liter Nutzinhalt bieten Raum für Großeinkäufe, Sommerpartys und Meal Prep für die ganze Woche. Im Kühlbereich warten 420 Liter, im Gefrierteil weitere 215 Liter auf Eure Vorräte. Die Temperatur lässt sich präzise elektronisch steuern, von 7 Grad im Kühlteil bis zu minus 23 Grad im Gefrierbereich. Wenn Ihr Euch fragen solltet, was diesen Kühlschrank wirklich besonders macht: Er öffnet die Türen bei leichter Berührung oder per Sprachsteuerung über Bixby. Kein lästiges Ziehen mehr, wenn die Hände voll sind.

Der Side-by-Side-Kühlschrank bietet jede Menge Platz. / © Samsung

Im Inneren sorgen Metal Cooling und No Frost Plus für konstante Temperaturen und verhindern Eisbildung. Die vielen Ablagen, Schubladen und Türfächer sind praktisch angeordnet und sorgen für Ordnung. Der externe Wasser- und Eisspender macht kalte Getränke jederzeit verfügbar. Die Steuerung läuft entweder über das Display oder bequem per SmartThings App. Wer auf moderne Küchentechnologie steht, bekommt hier ein echtes Powerpaket.

Warum Ihr jetzt zuschlagen solltet

Technisch hat der Samsung RS80F einiges zu bieten. Besonders spannend wird es aber beim Blick auf den Preis. Denn MediaMarkt reduziert das Gerät aktuell von 2.299 auf 1.499 Euro*. Somit bekommt Ihr ein sehr gutes Gesamtpaket satte 800 Euro günstiger. Für den Versand fallen allerdings noch weitere 59,90 Euro an. Dennoch erreicht das Angebot somit fast den bisherigen Bestpreis von 1.449 Euro. Das aktuell nächstbeste Angebot ist mit über 1.700 Euro zudem deutlich teurer.

Wer also auf viel Stauraum, smarte Funktionen wie Sprachsteuerung und automatische Türöffnung Wert legt, kann hier jetzt zuschlagen. Das Angebot ist nur für wenige Tage gültig und eine perfekte Gelegenheit für alle, die ihre Küche mit einem Premium-Kühlschrank aufrüsten wollen.

Was sagt Ihr zu dem Angebot? Braucht Ihr all diese Features in einem Kühlschrank? Schreibt es gerne in die Kommentare!

