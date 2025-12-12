Ein Gerät zum Entfernen von Haaren im Gesicht oder am Körper braucht fast jeder. Bei MediaMarkt gibt es jetzt mehrere hochwertige Rasierer, Barttrimmer oder sogar IPL-Haarentfernungsgeräte von Braun, die mit Lichtblitzen arbeiten, günstig.

Ihr braucht einen neuen Rasierer für die tägliche Gesichtsrasur oder einen langlebigen Barttrimmer, mit dem Ihr Euren Bart stutzen und in Form bringen könnt? Dann habt Ihr bei MediaMarkt gerade die Gelegenheit, besonders günstig an diverse Geräte des deutschen Herstellers Braun zu kommen. Und auch sogenannte IPL-Haarentfernungsgeräte von Braun sind gerade stark rabattiert. Hiermit lässt sich der Haarwuchs am Körper mittels Lichtblitzen für bis zu ein Jahr stoppen.

Braun-Rasierer und -Barttrimmer schon ab 44 Euro

Wer glatte Haut im Gesicht bevorzugt, braucht einen guten Rasierer, mit dem man bestenfalls nicht ewig im Badezimmer steht und seine Haut schont. Ein solches Modell holt Ihr Euch mit dem Braun 52-N1200S Series 5. Der Elektrorasierer mit drei flexiblen Klingen passt sich Eurem Gesicht ideal an und ist sanft zu Eurer Haut. Cool ist: Mit dem Turbo-Modus soll die Rasur besonders schnell erledigt sein. Der Elektrorasierer ist zudem wasserdicht, bietet bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit und wird mit einem zusätzlichen Präzisionstrimmer-Aufsatz für akkurate Konturen geliefert. Dank 44 Prozent kostet er jetzt nur noch 89 statt 159,99 Euro.

Braun 52-N1200S Rasierer Series 5 89,00 € Der Braun 52-N1200S Series 5 ist ein hautschonender, wasserdichter Elektrorasierer mit drei flexiblen Klingen, Turbo-Modus und 50 Minuten Akkulaufzeit, inklusive Präzisionstrimmer für Konturen. Zum Angebot!

Möchtet Ihr Euren Bart lieber nur kürzen, um einen Dreitagebart oder einen bis zu 20 Millimeter langen Bart stehenzulassen, braucht es einen zuverlässigen Barttrimmer. Für nur 44 Euro gibt’s jetzt ebenfalls ein Modell von Braun zum halben Preis. Der Braun BT7420 Barttrimmer bietet bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit und wird mit diversen Aufsätzen geliefert. Darunter zwei Präzisions-Kammaufsätze für eine Bartlänge zwischen 0,5 und 20 Millimetern. Außerdem sind ein Detail-Trimmerkopf für Konturen sowie ein Bartkammaufsatz für Übergänge mit dabei. Mit der Bartschablone sorgt Ihr zudem für eine perfekte Rundung des Bartes. Braun packt darüber hinaus eine Ladestation, eine Aufbewahrungstasche und einen Gillette ProGlide Rasierer für die Nassrasur mit ins Paket – und das alles für nur 44 Euro!

Braun BT7420 Barttrimmer 44,00 € Der Braun BT7420 ist ein vielseitiger Barttrimmer mit bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit, zahlreichen Aufsätzen für 0,5–20 mm Bartlänge sowie Detailtrimmer, Bartschablone und weiterem Zubehör. Zum Angebot!

Bis zu 1 Jahr glatte Haut dank Lichtbehandlung? IPL-Haarentfernungsgerät im Sale

Spannend ist obendrein der Braun Silk expert Pro 3. Dieses Haarentfernungsgerät nutzt die sogenannte IPL-Technologie von Braun, die mittels Lichtimpulsen den Haarwuchs reduziert. Das Versprechen: Bis zu ein Jahr lang sollt Ihr glatte Haut haben. Rasieren alle paar Tage spart Ihr Euch somit. Das Gerät soll dabei nicht nur im Gesicht, an Beinen oder Achseln verwendet werden können, sondern auch im empfindlichen Intimbereich. Der Silk expert Pro 3 misst während der Behandlung kontinuierlich Euren Hautton und passt die Lichtimpulse von selbst an. So soll es zu weniger Risiken bei der Behandlung kommen. Vorsicht ist jedoch vor unsachgemäßer Nutzung geboten, da sonst Verbrennungen und Verfärbungen entstehen können. Vom UVP zieht MediaMarkt jetzt 45 Prozent ab und verlangt so nur noch 222 Euro für das IPL-Haarentfernungsgerät.

Braun Silk expert Pro 3 IPL-Haarentferner 222,00 € Der Braun Silk·expert Pro 3 ist ein IPL-Haarentfernungsgerät, das per Lichtimpulsen den Haarwuchs an Körper, Gesicht und Intimbereich reduziert und dank automatischer Hauttonmessung schonend arbeiten soll. Zum Angebot!

MediaMarkt hat darüber hinaus auch noch einige weitere Geräte zur Haarentfernung und -kürzung von Braun im Angebot. Schau doch einfach mal auf der Aktionsseite vorbei!