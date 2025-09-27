Kennt Ihr dieses Gefühl, in der Weekend League wieder jedes Spiel zu gewinnen, nur um dann vier Tore zu fangen, die alle mit dem "Griddy" abgefeiert werden? Falls ja, wisst Ihr auch, wie emotional Gaming werden kann. Mit dem Release des neuen EA Sports FC 26 (ehemals Fifa) geht der Spaß von vorne los und MediaMarkt bietet für kurze Zeit das perfekte Bundle für alle WL-Spieler an.

Wenn der eigene Torwart sich plötzlich denkt, dass der Mond doch ganz schön ist oder die Abwehrreihen gerade Urlaub auf Mallorca machen, hat EA wieder ein neues FC-Game auf den Markt geworfen. Die Bugs sehen zwar durchaus witzig aus, passieren sie Euch jedoch in der Weekend League oder anderen Spielen, kann das den Frustlevel schnell ansteigen lassen. Hier ist es auch nicht ungewöhnlich, dass der ein oder andere Controller das Innere der Wand kennenlernt. Zum Glück hat MediaMarkt jetzt aber das perfekte Angebot zum Release von EA Sports FC 26* auf Lager.

Affiliate Angebot EA FC 26-Bundle

EA FC 26 im Bundle-Deal schnappen

Denn neben dem Spiel für Playstation 5 oder Xbox Series X bekommt Ihr beim Elektronikfachmarkt aktuell auch noch einen Controller für die jeweilige Konsole günstiger dazu. Dadurch zahlt Ihr zwar weiterhin 79,99 Euro für das Game*, erhaltet aber das Spielgerät für gerade einmal 20 Euro on top. Wenn man bedenkt, dass ein DualSense-Controller von Sony in der Regel 70 Euro und mehr kostet, ist das ein ziemlicher Schnapper. Dadurch tut es auch nicht mehr so weh, wenn die Emotionen mal wieder überkochen.

Um den günstigen Preis zu erhalten, müsst Ihr auf der Produktseite nur etwas nach unten scrollen und auf "In den Warenkorb" klicken. / © MediaMarkt

Das Problem ist allerdings, dass die PS5-Variante bereits vor dem Ausverkauf steht. Das Ganze ist nämlich Teil einer Aktion von MediaMarkt*, die bereits am 30. September endet und nur begrenzte Stückzahlen anbietet. Möchtet Ihr Euch das Bundle also schnappen, solltet Ihr Euch besser beeilen. Bedenkt zudem, dass es sich um Disc-Versionen der Spiele handelt. Falls Ihr also eine PS5 in der Disc-Variante oder die Xbox Series X besitzt, lohnt sich der Deal in jedem Fall. Alle anderen gehen hier leider leer aus.

Affiliate Angebot EA FC 26-Bundle

Griddy freischalten? So geht's

Damit auch die von Euch, die das Bundle nicht bestellen möchten, etwas mitnehmen, verraten wir Euch noch fix, wie Ihr den Griddy freischalten könnt. Dabei handelt es sich um den Jubel, bei dem der Spieler erstmal ein Tänzchen hinlegt und weshalb die meisten am liebsten in die Tischkante beißen würden – mich mit eingeschlossen. Anders als bei FC 25 müsst Ihr hierfür nämlich etwas erledigen.

Ebenfalls bei MediaMarkt: Fritz!Repeater 1700 knackt Preisrekord

Das Ganze läuft unter dem "Griddy to Glory Cup" ab. Dabei handelt es sich um Tagesaufgaben, die ihr bewältigen müsst. So müsst Ihr an fünf Tagen mindestens drei Spiele gewinnen oder wenigstens sechs Spiele bestreiten und schon habt Ihr den Emote freigeschaltet. Neben zusätzlichen kleineren Belohnung winkt hier auch eine Futties-Karte von Ronaldinho. Es lohnt sich also in jedem Fall diese Herausforderung zu meistern und anschließend nach einem Tor mit gehaltener R2/RT-Taste den rechten Joystick zweimal nach oben zu drücken.

Affiliate Angebot EA FC 26-Bundle

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal interessant für Euch oder ist Euer Controller-Verschleiß nicht so schlimm? Lasst es uns wissen!