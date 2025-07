Heftiger Preis: MediaMarkt verkauft Marken-Akkusauger für weniger als die Hälfte

Bei MediaMarkt sind gerade mehrere (Akku)-Staubsauger der Marke Rowenta drastisch im Preis gesenkt. Eins der Highlights ist das Modell mit der Bezeichnung „RH6A39 X-Pert 7.60“. Denn statt über 300 Euro zahlt Ihr jetzt weniger als 150 Euro für das Gerät, das auch technisch absolut zu überzeugen weiß. Was der Akkusauger im Detail bietet und wie gut der Preis ist, prüfen wir hier.

Anwendungsbereiche, Leistung und Zubehör

Wer bei der Hausreinigung möglichst flexibel sein und auch größere Flächen in einem Rutsch saubermachen möchte, trifft mit dem Rowenta „RH6A39 X-Pert 7.60“ eine gute Wahl. Ihr könnt ihn wahlweise als Bodenstaubsauger für Hart- und Teppichböden verwenden oder aber auch als Handgerät für Regale, Polster oder den Auto-Innenraum. Nutzt Ihr ihn samt Saugrohr und Bodendüse für Eure Fußböden, hilft außerdem ein LED-Licht an der Vorderseite dabei, Staub und Schmutz aufzuspüren – auch in dunklen Bereichen.

Der Rowenta-Sauger bietet auch LED-Leuchten, damit Euch kein Staubkorn entgeht. / © Rowenta / erweitert mit Photoshop Generative Fill

Damit selbst festsitzender Staub in Teppichen keine Chance hat, sorgt der 140-W-Motor für eine hohe Saugkraft. Und mit nur zwei Kilogramm Gewicht lässt sich der Akkusauger auch problemlos von Etage zu Etage tragen. Wie bereits erwähnt, könnt Ihr den kabellosen Sauger aber auch als Handgerät nutzen. Dann wiegt er nur noch 1,2 Kilogramm und wird dadurch nicht zu schwer, wenn Ihr einmal sämtliche Schränke, Regale und Fensterbänke abstauben wollt.

Rowenta liefert zusätzlich ein paar Aufsätze mit, die Euch die Reinigung erheblich erleichtern. Mit den Möbelbürsten lassen sich etwa sämtliche glatten Oberflächen leicht von Staub, Krümeln und sonstigem Schmutz befreien, während Ihr mit der schmalen Fugendüse auch gut in enge Zwischenräume kommt. Darüber hinaus legt der Hersteller eine Polsterdüse bei, die ideal ist, um Sofa, Sitzkissen oder Autositze zu reinigen.

Akku, Aufbewahrung und was Ihr sonst noch wissen müsst

Ebenfalls wichtig bei einem Akkusauger ist natürlich auch die Akkulaufzeit. Denn was nützt es Euch, wenn der Sauger zwar absolut flexibel ist, aber nach 15 bis 20 Minuten bereits schlappmacht? Dann habt Ihr vielleicht gerade erst die Böden im halben Haus gesaugt und die Oberflächen sehen auch noch schmutzig aus. Das Modell von Rowenta weiß aber auch hier zu überzeugen. Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten sollten sich selbst größere Flächen in einem Durchgang reinigen lassen. Die Angabe gilt zwar im Eco-Modus als Handgerät, aber für mittelgroße bis große Wohnungen sollte das dennoch ausreichen. Und nach dem Hausputz landet der Schmutz auch schnell und hygienisch wieder im Mülleimer. Einfach den Knopf drücken und schon fällt der Inhalt in den Müllbeutel – ohne, dass Ihr damit in Kontakt kommt.

Der verbaute Filter kann einfach ausgewaschen werden und bleibt so über eine lange Zeit effektiv. Da der Akkusauger zudem ohne einen Beutel auskommt, bleiben Euch hierbei hohe Folgekosten erspart. Aufbewahren lässt sich der kabellose Staubsauger weiterhin platzsparend in der mitgelieferten Wandhalterung. Hier ist er schnell griffbereit und für den nächsten Einsatz wieder aufgeladen.

Preis, Lieferung und weitere Angebote der Aktion

Und wie eingangs bereits versprochen, ist auch der Preis richtig gut. MediaMarkt zieht gerade nämlich 53 Prozent vom UVP ab und will somit nur noch 149 statt einst knapp 320 Euro* für den flexiblen Akkusauger. Der Standardversand ist außerdem kostenfrei. Und aktuell gibt es sogar noch eine weitere coole Versandart völlig gratis. Und zwar per Uber. Wenn die Sofort-Lieferung bei Euch vor Ort verfügbar ist, verspricht MediaMarkt eine Lieferung in unter 90 Minuten. Wenn Ihr es also eilig habt, könnt Ihr das gerade einfach einmal kostenfrei ausprobieren.

Der hier vorgestellte Rowenta-Akkusauger ist aber gerade nicht das einzig gute Angebot bei MediaMarkt. Noch mehr spannende Angebote der MediaMarkt-Aktion haben wir Euch hier einmal aufgelistet:

Was haltet Ihr von dem Akkusauger? Ist ein solches Modell für rund 150 Euro spannend für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.