Kein Witz: Bei MediaMarkt kommt Ihr jetzt schon für nur 109 Euro an ein Smartphone eines bekannten Herstellers. Um welches Modell es dabei geht und wie gut der frühzeitige Black-Friday-Deal wirklich ist, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Wer sich nach einem neuen Smartphone umschaut, hat die Qual der Wahl. Apple oder Android, Oberklasse oder günstig und viele weitere Fragen muss man sich stellen und beantworten. Wenn Ihr vor allem nach einem preiswerten Smartphone mit solider Alltagstechnik Ausschau haltet, könnte das Xiaomi Redmi Note 14 einen Blick wert sein. Dieses gibt’s bei MediaMarkt jetzt zum Tiefstpreis von nur 109 Euro.

Neues Preistief? So gut ist das MediaMarkt-Angebot

Auf den ersten Blick klingen 109 Euro für ein Smartphone schon verdammt gut, oder? Mit einem UVP von 199,90 Euro ist das Xiaomi Redmi Note 14 aber seit dem Release diesen Jahr noch nie wirklich „teuer“ gewesen. 45 Prozent Rabatt wie jetzt bei MediaMarkt können sich aber natürlich trotzdem sehen lassen. Wie gut das frühzeitige Black-Friday-Angebot wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisverlauf.

Wie Ihr sehen könnt, war das Redmi Note 14 noch nie so günstig wie jetzt bei MediaMarkt! Allein mit Blick auf den Preis handelt es sich hierbei also wirklich um ein absolutes Top-Angebot.

Xiaomi Redmi Note 14 LTE 128 GB Ab 109,00 € LTE-Smartphone zum neuen Tiefstpreis von nur 109 Euro. Alltagstaugliche Technik mit 6,67-Zoll-AMOLED-Display (2400 x 1080 p & 120 Hz), 5.500-mAh-Akku und 108-MP-Hauptkamera.

Das bietet Euch das 109-Euro-Handy

Eins ist aber auch klar: Für den Preis solltet Ihr kein Oberklassen-Smartphone erwarten und müsst daher auch einige Abstriche in Kauf nehmen. So handelt es sich bei dem 109-Euro-Handy nur um ein LTE-Modell – Zugriff auf das 5G-Netz habt Ihr hiermit also nicht. Die 5G-Variante des Xiaomi-Geräts mit 256 GB Speicher ist aber ebenfalls im Angebot und kostet bei MediaMarkt noch 179 Euro. Diese bietet darüber hinaus übrigens auch noch deutlich mehr Leistung.

Wer 5G möchte: Xiaomi Redmi Note 14 5G für 179 Euro

Ansonsten bekommt Ihr mit der LTE-Variante des Redmi Note 14 aber auf jeden Fall alltagstaugliche Technik. Surfen, Social Media, WhatsApp und Co. meistert das Smartphone mit seinem Helio G99-Ultra Prozessor samt 6 GB RAM sicher. Das Display kann hingegen sogar uneingeschränkt überzeugen: Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display verfügt über eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixel und eine flüssige 120-Hz-Bildwiederholungsfrequenz.

Xiaomi Redmi Note 14 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Helio G99-Ultra Arbeitsspeicher , 6 GB Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen) Farbe Blau

Grün

Schwarz Marktstart 15 Januar 2025 Gewicht 200 g

Auch der Akku fällt mit 5.500 mAh ordentlich groß aus und sollte Euch problemlos durch den Tag bringen. Mit Blick auf die technischen Daten sticht sonst noch die Kamera hervor, welche Euch in Form der Hauptkamera satte 108 MP bietet. Weitere Vorteile wie der Schutz gegen Wasser nach IP54 sowie der vorhandene microSD-Slot zur Speichererweiterung sind ebenfalls praktisch.

In Summe wird dadurch sicher nicht jeder mit dem Redmi Note 14 glücklich. Wer aber wie eingangs erwähnt ohnehin eher nach einem preiswerten Smartphone mit Alltagstechnik sucht, findet hier für nur 109 Euro eine wirklich günstige Option. Und wer nicht auf 5G verzichten möchte und zusätzlich mehr Leistung braucht, sollte sich einfach mal die 5G-Variante des Xiaomi-Handys für 179 Euro anschauen.