Zwischen Billig-Angeboten, zweifelhaften Fakes und echten High-End-Geräten wird die Smartphone-Suche schnell zur Geduldsprobe. Klar ist: Ihr wollt ein zuverlässiges Handy mit starker Technik, aber kein Vermögen dafür ausgeben. Genau an diesem Punkt lohnt sich aktuell ein Blick zu MediaMarkt.

MediaMarkt hat derzeit ein noch recht neues Android-Smartphone deutlich im Preis gesenkt. Das Nothing Phone (3a) Lite ergänzt die Serie als günstiges Einstiegsmodell und bringt trotzdem ein hochwertiges Display, eine lange Akkulaufzeit und das charakteristische Glyph-System mit. Verstecken muss sich das Gerät damit keineswegs. Durch das aktuelle Angebot könnte es sich sogar als eines der interessantesten Smartphones unter 200 Euro etablieren.

Nothing Phone (3a) Lite 199,00 € Das Nothing Phone (3a) Lite überzeugt durch ein helles 6,77-Zoll-AMOLED-Display mit 3000 Nits und 120 Hz. Es bietet solide Mittelklasse-Leistung mit MediaTek Dimensity 7300, 5000-mAh-Akku und Glyph-Interface. Preiswert ab ca. 249 € mit 50-MP-Kamera und Nothing OS. Perfekt für alle, die ein günstiges und leistungsfähiges Smartphone suchen. Zum Angebot

Nothing Phone (3a) Lite: Das erwartet Euch beim Budget-Handy

Nothing setzte mit dem Phone (3a) bereits in der Mittelklasse an. Die Lite-Variante ist noch einmal etwas abgespeckter, kostet dafür jedoch noch einmal deutlich weniger. Dennoch kann sich die Ausstattung sehen lassen. Ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3.000 Nits ziert die Frontseite, während eine 50-MP-Haupt-, eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und eine 2-MP-Macrokamera auf der Rückseite angebracht wurden. Hier ist auch das Glyph-System, bei dem es sich um eine LED handelt, die Euch visuell über neue Benachrichtigungen informiert.

Auch beim Nothing Phone (3a) Lite setzt der Hersteller auf ein minimalistisches Design. Bildquelle: Nothing

Als Prozessor findet sich zudem ein MediaTek Dimensity 7300 Pro mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Den Prozessor kennen wir bereits aus dem CMF Phone 2 Pro von Hersteller Nothing. Für alltägliche Aufgaben und einige Games in geringer Auflösung ist dieser mehr als ausreichend. Zusätzlich bringt Euch der 5.000-mAh-Akku problemlos durch den Tag. Mit Nothing OS 3.5, das wiederum auf Android 15 basiert, bekommt Ihr das hauseigene Betriebssystem aufs Handy. Drei Jahre Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitspatches runden das Gesamtpaket ab.

Lohnt sich das Smartphone für unter 200 Euro bei MediaMarkt?

Fehlt also nur noch der Preis – und der hat es in sich. Das Smartphone bekommt Ihr jetzt für 199,99 Euro sowohl in Weiß als auch in Schwarz geboten. Damit unterbietet MediaMarkt die UVP des vor wenigen Wochen erschienen Handys um 50 Euro. Günstiger war bisher ebenfalls kein anderer Händler.

Seid Ihr auf der Suche nach einem aktuellen Smartphone, das mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann und Eure Urlaubskasse nicht direkt leert, seid Ihr mit dem Nothing Phone (3a) Lite also gut beraten. Mit dem Deal, der noch bis zum 19. Januar laufen soll, schnappt Ihr Euch eines der aktuell besten Smartphones für unter 200 Euro.

Was haltet von dem Angebot? Ist das Nothing Phone (3a) Lite zu diesem Preis spannend? Lasst es uns wissen!