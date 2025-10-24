Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt ist in vollem Gange und die ersten Produkte sind bereits ausverkauft. Wir haben uns die aktuell 30 besten Deals für Euch angeschaut und halten Euch über unseren Live-Ticker auf dem Laufenden.

Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt zählt zu den größten Deal-Events des Unternehmens. Hier bekommt Ihr zahlreiche Bestpreise geliefert, die bereits einen ersten Einblick auf den Black Friday erlauben. Allerdings ist auch hier nicht alles Gold, was glänzt, weshalb wir Euch nicht nur 30 Top-Deals herausgesucht haben, sondern Euch auch über einen Live-Ticker mit neuen Deals versorgen.

Der Live-Ticker zur Mehrwertsteuer-Aktion

18:34 Uhr – Ninja AF400EUWH Foodi Max

Natürlich dürfen auch Airfryern während eines solchen Deal-Events nicht fehlen und aus diesem Grund sind zahlreiche Ninja-Heißluftfritteusen aktuell günstiger erhältlich. Das beste Beispiel liefert die Foodi Max (AF400EUWH) die Ihr jetzt für gerade einmal 105,04 Euro ergattern könnt. Mit einem doppelten Frittierkorb, zahlreichen Funktionen und jeder Menge Power ist das Modell eines der absoluten Kassenschlager. Auf knusprige Pommes hätte ich jetzt auch Lust.

Ninja Foodi Max AF400EUWH Ab 105,04 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

15:56 Uhr – DJI Neo Fly More Combo

Hobbypiloten aufgepasst: MediaMarkt reduziert aktuell wieder eine richtig coole Drohne. Die DJI Neo in der Fly More Combo (mit zusätzlichen Akkus) gibt’s gerade für 252,09 Euro. Ihr könnt Euch hier auf eine 4K-Drohne mit einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern freuen, die aufgrund der geringen Größe und des Gewichts von 135 Gramm einen super Urlaubsbegleiter abgibt. Bedenkt allerdings, dass Drohnen bestimmten Richtlinien unterliegen. Diese solltet Ihr befolgen, wenn Ihr keinen unangenehmen Besuch der Polizei wünscht.

14:45 Uhr – Samsung SSD T7 (1 TB)

Möchtet Ihr Eure Daten extern sichern und verzichtet auf Cloud-Services, ist eine externe Festplatte zuverlässiger als viele andere Speichermittel. Die Samsung T7 mit 1 TB Speicherplatz gibt’s jetzt bei MediaMarkt für 74,79 Euro. Nächstbester Preis im Netz: 89 Euro.

13:00 Uhr – Soundcore by Anker Space One

Kurz vor der Mittagspause haben wir noch einen neuen Deal für Euch ausgegraben, der sich jetzt lohnen könnte. Auch hier gilt: Die ersten Geräte sind bereits ausverkauft und die Soundcore by Anker Space One sind nur noch in der Farbe „Cafe Latte“ erhältlich. Dafür kann sich der Preis hier wirklich sehen lassen. Denn MediaMarkt verlangt für die Over-Ear-Kopfhörer mit ANC aktuell nur noch 63,02 Euro. Auch hier erreicht der Elektrofachhändler einen neuen Tiefpreis.

11:30 Uhr – Fritz!Repeater 1700

Aktuell könnt Ihr Euer Heimnetzwerk ebenfalls recht günstig erweitern. Etwas weiter unten findet Ihr ein komplettes Mesh-Set von Fritz! (ehemals AVM). Benötigt Ihr allerdings keinen Router, gibt’s jetzt auch den Fritz!Repeater 1700 zum bisherigen Tiefpreis. Gerade einmal 90 Euro verlangt MediaMarkt von seinen Kunden. Dafür erhaltet Ihr einen Mesh-fähigen Repeater, der Euer WLAN-Signal zuverlässig durch die Wohnung überträgt.

Fritz! Repeater 1700 Ab 90,00 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Bisheriger Bestpreis für den Repeater. Jetzt kaufen

24.10.25 10:33 Uhr – Google Pixel 9

Das Google Pixel 9 gibt’s jetzt besonders günstig bei MediaMarkt.

Mit etwas Verspätung startet auch unser Ticker am Freitag. Mit ausreichend Kaffee ausgestattet haben wir uns die gesamte Produktpalette einmal genauer angeschaut und unsere Auswahl der besten Deals auf 30 erhöht. Diese findet Ihr im nächsten Abschnitt. Ein besonders spannendes Angebot, das aktuell im Netz heiß diskutiert wird, betrifft die Pixel-9-Serie von Google. Ihr könnt Euch hier beispielsweise das Google Pixel 9 mit 128 GB Flash-Speicher für 431,35 Euro schnappen. Aber auch das Google Pixel 9a gibt es bereits ab 385,72 Euro. Die ersten Geräte sind hier allerdings schon ausverkauft.

Google Pixel 9 Ab 431,35 € Rabatt gilt nur für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Bestpreis für das Smartphone. Jetzt kaufen

23.10.25 20:11 Uhr

Die Mehrwertsteuer-Aktion läuft zwar bereits seit 09:00 Uhr über die MediaMarkt-App, allerdings könnt Ihr die besten Deals nun auch im Webshop von MediaMarkt entdecken. An dieser Stelle im Artikel werden wir Euch morgen über weitere Angebote informieren. Dennoch muss ich mich für heute an dieser Stelle verabschieden, denn auch Redakteure müssen sich an feste Arbeitszeiten halten. Schaut also am besten morgen ab 09:00 Uhr vorbei, um keinen Deal zu verpassen. Bis dahin findet Ihr nachfolgend eine große Auswahl von 20 Angeboten, die Ihr Euch jetzt schon schnappen könnt. Viel Spaß beim Stöbern!

Diese 20 Angebote lohnen sich während der MwSt-Aktion

Ohne viel Gerede: Über einen Klick auf einen der folgenden „Jetzt kaufen“-Buttons kommt Ihr direkt zum Angebot. Bedenkt allerdings, dass Ihr die Rabatte nur wahrnehmen könnt, wenn Ihr myMediaMarkt-Mitglieder seid. Die Anmeldung könnt Ihr auch jetzt noch vornehmen, falls Euch eines der Angebote zusagt. Das Treueprogramm ist komplett kostenlos und das Ganze dauert keine 5 Minuten.

Garmin fenix 8 Ab 672,26 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2. Gen.) Ab 222,89 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Ninja AF500EU Ab 125,21 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Huawei Watch GT 6 Ab 158,82 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Motorola Razr 60 Ultra Ab 814,29 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) Ab 226,05 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Hisense 100E7NQ Ab 1.343,70 € Rabatt für den 100-Zoll-TV gilt nur für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Google Pixel Buds 2a Ab 125,21 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Dreame L50 Pro Ultra Ab 773,10 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Ninja FS301EU Slushi Eismaschine Ab 226,88 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Sony Playstation 5 (Slim) Disc-Edition Ab 462,18 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Mit dem Game EA FC 26. Jetzt kaufen

Nothing Phone (3a) Pro Ab 335,30 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

LG 77C43LA OLED-TV Ab 1.595,81 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Garmin Venu 4 Ab 420,16 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Tom by TomTom Ab 67,22 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Lenovo Go S 8ARP1 Ab 377,31 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Roborock Saros 10 Ab 839,50 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Lego One Piece Going Merry Ab 94,95 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Google Pixel 9 Ab 431,35 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Dyson V12 Detect Slim Absolute Ab 387,22 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Sony Playstation 5 Pro Ab 672,26 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Fritz! Mesh-Set 7530 x + 1200 AX Ab 179,00 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Aqara E1 Ab 31,08 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Jura E8 Ab 789,91 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Google Pixel Watch 3 Ab 293,28 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

MSI Katana A17 Ab 839,50 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Insta360 Ace Pro 2 Ab 394,95 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Samsung SSD 990 EVO Plus Ab 63,03 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Dreame L10s Ultra Gen2 Ab 394,50 € Rabatt gilt für eingeloggte MyMediaMarkt-Mitglieder. Jetzt kaufen

Die Deals, die Ihr in diesem Artikel findet, haben wir natürlich für Euch bereits geprüft. Ein zweiter Blick kann dennoch nicht schaden, da Händler wie Amazon gerne im Preis nachziehen. Bedenkt zudem, dass die Angebote jederzeit enden können, nicht erst am Sonntag um 23:59, wenn die Aktion ihr Ende findet. Die Preise können sich ebenfalls jederzeit wieder ändern. Interessiert Ihr Euch also für ein Angebot, ist Schnelligkeit gefragt. In den nächsten Tagen werden wir Euch auf nextpit natürlich weiterhin mit Deals versorgen. Den Anfang macht hier das Angebot zum Nuki Smart Lock Pro (5. Gen.).

Was haltet Ihr von den Deals? Ist eines der Angebote interessant für Euch? Lasst es uns wissen!