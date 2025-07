MediaMarkt hat seine neueste Aktion gestartet und holt das Gutscheinheft zurück. Aus den zahlreichen Angeboten sticht vor allem ein Deal hervor, den Ihr gerade so günstig wie selten erhaltet. Der Fritz!Repeater 3000 AX von AVM ist gerade um 29 Prozent reduziert erhältlich. Doch auch einer der wohl besten WLAN-Router geht gerade häufig über die virtuelle Ladentheke.

Ein stabiles Wi-Fi-Signal zählt für mich zu denselben Mysterien, wie etwa das Monster von Loch Ness oder eine gesunde Ernährung. Möchtet Ihr jedoch eine ordentliche Internetverbindung im Obergeschoss, musstet Euren Router jedoch im Keller anschließen, habt Ihr nur zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr legt ein ellenlanges LAN-Kabel durch die Bude oder besorgt Euch einen Wi-Fi-Verstärker. Möchtet Ihr zudem ein leistungsfähiges Gerät, solltet Ihr Euch den AVM Fritz!Repeater 3000 AX genauer anschauen. Vor allem dann, wenn Ihr gerade so wenig zahlt, wie selten.

Mesh-Repeater mit Wi-Fi 6: Das leistet der AVM Fritz!Repeater 3000 AX

Das Gerät setzt auf ein Tri-Band-Design mit drei Funkeinheiten und erreicht dadurch Gesamtdatenraten von bis zu 4.200 MBit/s, was sich vor allem für eine simultane Nutzung von vielen Endgeräten lohnt. Wie üblich bei AVM-Geräten ist die Installation dank WPS-Setup sehr einfach. Knopf drücken, suchen lassen, fertig. Zwei LAN-Ports ermöglichen hier zudem, dass Ihr weitere Geräte, wie etwa einen Smart TV oder NAS in Euer Heimnetz einbinden könnt. Auch als LAN-Brücke lässt sich der Fritz!Repeater 3000 AX einsetzen.

AVM Fritz Repeater 3000 AX WLAN-Repeater / © AVM

Das Gerät unterstützt zudem IPv6 und lässt sich dank Fritz!OS problemlos als Mesh-Repeater nutzen. Dadurch könnt Ihr Euer Mesh-Netzwerk stabilisieren und profitiert zusätzlich von Mesh-Steering, nahtlosem Client-Roaming und Self-Healing. Der Repeater ist aktuell im Angebot erhältlich und kostet Euch bei MediaMarkt noch 133 Euro*. Auch Amazon ist hier beim Preis bereits nachgezogen. Beide bieten somit einen Rabatt von 29 Prozent gegenüber der UVP. Damit liegt das Schnäppchen nur wenige Euro über dem bisherigen Bestpreis (128 Euro), jedoch deutlich unter dem nächstbesten Angebot von 145,84 Euro.

Der besten WLAN-Router? Fritz!Box 7690 stark reduziert

Neben dem Repeater bieten MediaMarkt und Amazon auch die Fritz!Box 7690 gerade zum aktuellen Bestpreis an. Während der bisherige Tiefpreis von 210 Euro nicht erreicht wird, haben die Händler dder 7690 für 219 Euro* nur marginal teurer im Portfolio. Nächstbester Händler ist hier CoolBlue mit einem Preisschild von 256,90 Euro.

Die Fritz!Box 7690 unterstützt Wi-Fi 7, wodurch Geschwindigkeiten von bis zu 7 GBit/s möglich sind. Dadurch erreicht Ihr natürlich eine deutlich höhere Verbindung, als Internetanbieter zur Verfügung stellen, wodurch Ihr selbst mit mehreren Geräten in den Genuss der vollen Datengeschwindigkeit kommen könnt. Auch der Router ist Mesh-fähig, wodurch er das Signal via Repeater nicht nur verlängert, sondern an jedem Zugangspunkt verstärkt.

Möchtet Ihr Euer Heimnetzwerk aufrüsten oder endlich ein stabileres Netzsignal im Haus, solltet Ihr Euch diese Angebote besser nicht entgehen lassen. Die Gutscheinheft-Aktion* läuft zwar noch bis zum 11. August, allerdings sind Geräte ab und an bereits deutlich früher zum Deal-Preis vergriffen. Lasst Euch also nicht zu viel Zeit.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr ebenfalls Geräte von AVM? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!