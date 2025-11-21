Während Ihr bei einigen Anbietern noch warten müsst, hat Ninja bereits jetzt seinen großen Black-Friday-Sale gestartet. Hier senkt der beliebte Hersteller von Küchengeräten jede Menge spannende Produkte teils drastisch im Preis.

Black Friday ist eigentlich erst nächste Woche – der Hersteller Ninja startet aber jetzt schon mit vielen Angeboten in die Spar-Aktion. Mit dabei sind einige coole Produkte für größeres Budget, aber auch für den kleinen Geldbeutel. Wenn Ihr also noch ein Geschenk für Weihnachten sucht oder Euch selbst etwas gönnen möchtet, solltet Ihr hier unbedingt vorbeischauen. Übrigens: Wenn Ihr unseren exklusiven Rabatt-Code NEXTPIT10 nutzt, sichert Ihr Euch bei allen Angeboten nochmal zusätzlich 10 Prozent Rabatt on top.

Ninja Eismaschine und Airfryer im Black-Friday-Angebot

Ein starkes Bundle gibt es mit der Ninja Creami Deluxe Eismaschine zusammen mit der Double Stack Heißluftfritteuse. Mit der Eismaschine kreiert Ihr leckere Eisspezialitäten wie Frozen Yoghurt, Gelato oder Frappé. Sogar ein eiskaltes Slushi lässt sich hiermit ganz leicht zubereiten. Dazu packt Ninja außerdem die Double Stack Heißluftfritteuse, die dank übereinander angeordneter Schubladen perfekt für kleinere Küchen geeignet ist. Und dennoch liefert sie insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen. So lassen sich bis zu vier verschiedene Speisen für die ganze Familie auf einmal zubereiten. Das Bundle aus Eismaschine und Airfryer sichert Ihr Euch dank 150 Euro Rabatt jetzt für nur noch 379,99 Euro.

Alternativ könnt Ihr Euch mit der Ninja Max 6-in-1 Dual Zone Heißluftfritteuse auch nur einen einzelnen Airfryer mit 9,5 Litern Fassungsvermögen und sechs Kochfunktionen für 159,99 Euro sichern. Eine tragbare Version mit Glasbehälter gibt es zudem mit dem Ninja Crispi für derzeit 129,99 Euro.

Mixer, Messerblock und 25-Euro-Geschenk

Und wenn Ihr noch einen leistungsstarken Mixer für die Vorweihnachtszeit braucht, lohnt sich zudem ein Blick auf den kabellosen Ninja Blast Max Mixer. Er kann selbst harte Zutaten wie Eis zerkleinern – und auch für Smoothies ist er perfekt. Mit einer Aufladung lassen sich bis zu 25 Mixvorgänge durchführen, eine Steckdose muss nicht in der Nähe sein. Dank 30 Euro Rabatt kommt Ihr jetzt schon für nur noch 69,99 Euro dran.

Ebenfalls clever ist der Ninja StaySharp Messerblock mit integriertem Schleifer. Hier sind fünf Messer aus rostfreiem Edelstahl und eine Schere enthalten, und an der Seite ist ein Schleifrad aus Stein direkt integriert, mit dem Ihr Eure Messer im idealen Winkel wieder schärft. Ihr bekommt ihn jetzt für 119,99 statt 199,99 Euro.

Als kleines Weihnachtsgeschenk für Ninja-Fans eignet sich zudem die Ninja Thirsti Trinkflasche, die Getränke lange kalt oder heiß hält. In der Farbe Lavendel oder Beige kostet sie mit 700 ml Volumen jetzt nur noch 24,99 Euro.

Aber auch viele weitere Angebote des Ninja Black-Friday-Sales sind einen Blick wert. Schau doch einfach mal auf der Aktionsseite vorbei!