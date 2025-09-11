Euer Zuhause ist mit smarter Beleuchtung und 24 Echo-Geräten noch nicht intelligent genug? Dann hat tink gerade ein geniales Angebot für Euch auf Lager. Hier bekommt Ihr nämlich das beste smarte Türschloss mitsamt Keypad zum Tiefstpreis geboten. Wie gut der Deal zum Nuki Smart Lock Pro der 5. Generation wirklich ist, erfahrt Ihr hier.

Mit einem intelligenten Türschloss, genießt Ihr viele Vorteile: Keine Haustürschlüssel mehr, via App entscheiden, wer Eure Wohnung betreten darf und sogar Routinen sind hier möglich. Das absolute Top-Modell kommt derzeit von Nuki. Das Unternehmen bietet mit seinem Smart Lock Pro der 5. Generation nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern das wohl schnellste Gerät auf dem Markt. Bei tink bekommt Ihr das Gerät samt Keypad jetzt deutlich günstiger*.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Darum ist das Smart Lock von Nuki so gut

Bereits in unserem Test zum Nuki Smart Lock Pro war mein Kollege Thomas mehr als überzeugt. Beim Auspacken fällt direkt das neue Design ins Auge. Während die Vorgänger noch klobige kleine Kästen waren, ist das neue Smart Lock Pro deutlich platzsparender und erinnert an einen Türknauf. Im Vergleich zum Nuki Smart Lock Ultra ist die Pro-Variante nicht nur günstiger, sondern verlangt zudem keinen Zylindertausch – Glück gehabt.

Das Smart Lock Pro sieht wie das Smart Lock Ultra aus. / © nextpit

Das smarte Türschloss bietet verschiedene Geschwindigkeitsmodi, die bis zum "Insane-Modus" reichen. Dadurch könnt Ihr selbst darüber entscheiden, wie schnell Eure Tür aufgeschlossen werden soll. In der Nuki-App erhaltet Ihr zudem zahlreiche Funktionen geboten. Hier findet Ihr auch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau des Smart Locks. Dank Matter-Integration könnt Ihr das Gerät auch problemlos in Euer Heimnetzwerk einbinden. Ebenfalls an Bord sind Funktionen wie Auto-Lock und Geo-Fencing.

Lohnt sich das Angebot von tink?

Das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) ist nicht gerade günstig. Allerdings bietet es einige geniale Features, die Ihr bei der Konkurrenz vergebens sucht. Einen tatsächlich guten Deal erhaltet Ihr aber erst in Verbindung mit dem Nuki Keypad. Denn für den Zusatz zahlt Ihr mindestens 142,79 Euro im Netz, wodurch Ihr auf Gesamtkosten in Höhe von rund 400 Euro stoßen würdet. Der Online-Shop verlangt für das Nuki-Paket jetzt allerdings nur noch 329 Euro*.

Grund dafür sind die Smart-Home-Tage bei tink*. Vor wenigen Wochen gab es die Kombo noch im Angebot für 339 Euro und nun fällt der Preis erneut um 10 Euro. Dadurch seid Ihr hier preislich richtig gut unterwegs, wenn Ihr ohnehin ein Auge auf das neue Türschloss geworfen habt. Schaut also auch in die Aktion des Händlers rein. Denn hier findet Ihr weitere smarte Deals.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Nuki-Modelle interessant für Euch oder habt Ihr andere Hersteller in Eurem Zuhause integriert? Lasst es uns wissen!