Bei MediaMarkt läuft aktuell die Mehrwertsteuer-Aktion – und die sorgt für satte Preisstürze auf die brandneue Pixel-10-Serie. Ob Standard, Pro oder Fold – Ihr spart jetzt teils über 350 Euro auf die neuesten Google-Handys.

Ihr liebäugelt schon seit dem Release mit dem neuen Google Pixel 10? Dann ist jetzt der Moment gekommen! Denn MediaMarkt hat die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion gestartet – und die neuen Smartphones sind natürlich mittendrin statt nur dabei. Das bedeutet: Ihr könnt Euch für kurze Zeit satte Rabatte sichern und die ohnehin schon beliebten Geräte zu echten Knallerpreisen abstauben. Wir zeigen Euch, welche Modelle sich besonders lohnen und wie groß die Ersparnis wirklich ist.

MwSt.-Rabatt bei MediaMarkt

Im Rahmen der Aktion streicht MediaMarkt die 19 Prozent Mehrwertsteuer auf eine Vielzahl von Produkten. Besonders spannend: Auch die Google Pixel 10-Reihe profitiert von der Preisoffensive. Egal, ob Ihr ein kompaktes Allround-Talent oder ein echtes Pro-Gerät sucht – reduziert ist die komplette Serie. Die Aktion gilt nur für registrierte myMediaMarkt-Mitglieder. Um von den Rabatten zu profitieren, müsst Ihr Euch also hier kostenlos anmelden.

Das Google Pixel 10 Pro XL (links) und das Google Pixel 10 Pro (rechts) sind ebenfalls im Angebot.

Ein Blick auf die Angebote zeigt: Die Rabatte können sich sehen lassen. Je nach Modell und Speichervariante unterscheiden sich die Ersparnisse. Das Standardmodell der Reihe wird aktuell um 143,53 Euro günstiger angeboten. Beim Pro XL sinkt der Preis sogar um bis zu 228,15 Euro. Den größten Preissturz gibt’s jedoch beim Pro Fold (1 TB) – hier spart ihr beeindruckende 365,46 Euro. Diese Angebote gibt’s im Detail:

Die Google Pixel 10 Serie im Überblick – welches Modell passt zu Euch?

Das Pixel 10 bildet den Einstieg in die Serie und bringt bereits jede Menge Power mit: 12 GB RAM sowie wahlweise 128 oder 256 GB Speicherplatz sorgen für flüssige Performance. Die 48-MP-Hauptkamera liefert gestochen scharfe Bilder und macht das Smartphone zum zuverlässigen Begleiter im Alltag. Wenn Ihr noch mehr Technik wollt, greift zum Pixel 10 Pro. Hier gibt’s 16 GB RAM, eine verbesserte 50-MP-Hauptkamera, einen 48-MP-Ultraweitwinkelsensor und ein 5-fach-Teleobjektiv.

Für echte Technik-Fans hat Google aber noch eine Schippe draufgelegt: das Pixel 10 Pro XL und das 10 Pro Fold. Beide Modelle bieten XXL-Displays – beim Fold ist das Innendisplay mit bis zu 8 Zoll besonders beeindruckend. Auch die Akkuleistung überzeugt: Das Pixel 10 Pro XL bringt 5.200 mAh, das Pixel 10 immerhin 4.970 mAh. Egal, ob Ihr auf Design, Kamera oder Ausdauer Wert legt – hier findet jeder das passende Modell. Zeit also, die Preisaktionen bei MediaMarkt genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Aktion läuft noch bis Montag, den 27. Oktober, also solltet Ihr nicht allzu lange zögern – denn solche Preise gibt’s garantiert nicht alle Tage.

