Ihr habt keine Lust auf eine Smartwatch oder Ihr seht es schlichtweg nicht ein, soviel Geld für eine Uhr hinzublättern? Dann könnte eines der Trend-Produkte des vergangenen Jahres genau Euren Geschmack treffen. Die Rede ist hier von smarten Ringen (Bestenliste). Sie sind nicht nur schön anzusehen, sondern bieten unzählige Sensoren, mit denen Ihr Eure Gesundheit ständig im Auge behalten könnt. Zum Amazon Prime Day bekommt Ihr ein Modell sogar für weniger als 100 Euro – ein absolutes Novum für das Gadget.

RingConn Smart Ring: So gut ist das Gadget

Das angebotene Modell ist aus Titan hergestellt und bietet abgerundete Ecken, um den Tragekomfort zu erhöhen. Er ist in mehreren Farben (Blass Gold, Mitternacht Schwarz und Mond Silber) erhältlich. Zusätzlich bietet der RingConn Smart Ring eine Zertifizierung nach IP68, wodurch Ihr ihn problemlos unter der Dusche oder beim nächsten Tauchgang bis zu 100 Meter tragen könnt. Zudem hält der Akku des Ringes bis zu 7 Tage durch – mit der Ladebox sind sogar bis zu 150 Tage möglich.

Der RingConn Smart Ring Gen 1 bietet zahlreiche Sensoren. / © nextpit

Eines der wichtigsten Features ist natürlich die Datenerfassung. Diese war zum Zeitpunkt unseres Tests des RingConn Smart Rings zwar noch in der Entwicklung, allerdings bietet sie nun allerhand Funktionen. Das Tracking umfasst unter anderem die Messung Eurer Herzfrequenz, Körpertemperatur, Eures Kalorienverbrauchs, Stresslevels oder Schlafes. Dabei agiert der Ring sehr präzise – wenn er denn richtig sitzt. Es ist wichtig, dass Ihr Euch im Klaren seid, welche Ringgröße Ihr nutzt. Ein Testkit gibt es allerdings ebenfalls, solltet Ihr Euch doch vertun.

Anders, als bei anderen smarten Ringen, müsst Ihr hier zudem kein monatliches Abonnement abschließen. Ihr könnt alle Funktionen direkt nutzen. Erwähnenswert ist auch, dass der RingConn Smart Ring Gen 1 sowohl mit Android als auch iOS-Geräten kompatibel ist.

Smart Ring unter 100 Euro – Top oder Flop?

Ihr bekommt hier ein Gadget zur umfänglichen Gesundheitsüberwachung, das Euch nicht einmal mehr 100 Euro kostet. Denn Amazon senkt den Preis für den RingConn Smart Ring Gen 1 auf gerade einmal 99 Euro*. Selbst andere Modelle mit diesem Funktionsumfang gab es bisher nicht günstiger. Damit ist das Prime-Day-Angebot der perfekte Einstieg für alle, die sich schon länger einen smarten Ring wünschen.

Allerdings solltet Ihr beachten, dass dieser Deal zwar für die meisten, aber nicht für alle Größen gilt. Je nach Farbe unterscheiden sich die Angebote ebenfalls. So gibt es den Ring beispielsweise in Schwarz für 99 Euro, wenn Ihr Ringgröße 9,10,11,13 oder 14 tragt. Alles in allem bekommt Ihr hier einen absoluten Kracher-Deal geboten, der so schnell nicht wiederkehren dürfte.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein Smart Ring für 99 Euro interessant für Euch? Lasst es uns wissen!