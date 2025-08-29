Smarte Beleuchtung ist für viele der erste Weg zum intelligenteren Zuhause. Die wohl bekannteste Marke lautet hier Philips Hue. Das Portfolio erstreckt sich von Glühbirnen mit verschiedensten Fassungen bis hin zu Deckenleuchten und Stehlampen. Mit der Philips Hue Devote bekommt Ihr jetzt eine richtig coole Möglichkeit geboten, ganze Räume in verschiedenste Farben zu hüllen – und das zum Schnäppchenpreis.

Genauer gesagt handelt es sich hier um eine Deckenlampe, die kaum auffällt. Daher rührt wohl auch der Produktname. Denn die Lampe ist mit 800 Gramm recht leicht und misst im Durchmesser gerade einmal 30 cm. Dafür bietet sie eine ordentliche Leuchtkraft und kann mit einer unglaublichen Farbvielfalt glänzen. Für kurze Zeit bekommt Ihr sie beim Versandriesen zum Bestpreis geboten.

Philips Hue Devote: Das bietet die smarte Deckenleuchte

Bleiben wir direkt bei den Maßen. Denn die Lampe von Philips Hue hängt direkt an Eurer Decke und ragt gerade einmal 31 mm hervor. Sie fällt also kaum auf. Dafür kann sie vor allem kleinere Räume mit bis zu 2.000 Lumen ausleuchten. Habt Ihr beispielsweise ein Wohnzimmer mit einer Größe von 20 m², ist die Leuchtkraft mehr als ausreichend. Hinzu kommt, dass sie neben verschiedensten Weißtönen auch eine Palette von circa 16 Mio. Farben mitbringt. Soll die Küche in einem maritimen Blau erleuchten? Kein Problem!

Die Philips Hue Devote bietet 16 Mio. Farbmöglichkeiten! / © Philips Hue

Die Installation ist zudem denkbar einfach: Paket auspacken, Lampe anbringen und mit der App verbinden – fertig. In der Hue-App könnt Ihr dann alle nötigen Einstellungen vornehmen, Zeitpläne einstellen oder die Farbgebung bestimmen. Habt Ihr bereits eine Hue Bridge* könnt Ihr die Devote auch ganz bequem via Sprachbefehl steuern. Diese bekommt Ihr bei Amazon aktuell für 43,97 Euro*. Ihr könnt sie aber auch mit Eurer Amazon Alexa verbinden, um sie mit Eurer Stimme zu bedienen.

Lohnt sich das Angebot von Amazon?

Der Versandriese bietet derzeit die S-Version der Lampe an. Diese ist, wie oben beschrieben, etwas kleiner, reicht aber für kleinere bis mittelgroße Räume voll aus. Die UVP der Deckenleuchte liegt bei 79,99 Euro. Allerdings reduziert Amazon diesen Preis um 19 Prozent, wodurch Ihr noch 64,99 Euro für die Philips Hue Devote* zahlt. Laut dem Preisvergleich "Kepa" gab es die Lampe auf Amazon bisher nicht günstiger. Zusätzlich verteidigt das Gerät seinen dritten Platz in der Deckenleuchten-Bestenliste von Amazon*.

Das LED-Panel-Licht lohnt sich vor allem dann, wenn Ihr eine dezente Lampe für Eure Räume sucht und in die Welt der smarten Beleuchtung einsteigen möchtet. Auch als Ergänzung für bestehende Beleuchtungssysteme ist die Devote eine interessante Wahl. Es handelt sich hierbei um eine recht simple Deckenleuchte, allerdings könnt Ihr Euch mit der Philips Hue Infuse auch ein echtes Premium-Modell sichern. Allerdings zahlt Ihr für die Infuse auch 225,90 Euro bei Amazon*, bekommt dafür aber auch eine starke Leuchtkraft von 3.700 Lumen geboten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr smarte Beleuchtung bei Euch? Habt Ihr hier einen bevorzugten Hersteller? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!