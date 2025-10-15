Gamer schwören auf eine Full-HD-Auflösung. Aus diesem Grund erfreuen sich Monitore dieser Art auch im Jahr 2025 noch immer großer Beliebtheit. Großer Pluspunkt: Diese Modelle sind häufig deutlich günstiger als ein WQHD- oder 4K-Gerät. Das gilt auch für den MSI MAG 272FDE, den Ihr jetzt für deutlich weniger als 150 Euro erhaltet. Warum sich der Gaming-Monitor auch für Euer Home-Office eignet, erfahrt Ihr hier.

Einige Hauptgründe, warum FHD im Gaming bevorzugt werden, sind die deutlich höheren Bildwiederholraten und FPS (Frames per Second), die solche Monitore selbst ohne bockstarke Hardware erreichen können. Ein gutes Beispiel für einen solchen Monitor findet Ihr aktuell bei Amazon. Der MSI MAG 272FDE* bietet Euch alle Vorteile eines Gaming-Monitors, ist jetzt allerdings um 30 Prozent reduziert erhältlich.

Gaming-Monitor für's Home-Office? Darum macht es Sinn

Möchtet Ihr Euren Heim-PC ausschließlich zum Arbeiten nutzen, ist ein Monitor mit einer hohen Pixeldichte und guten Farbdarstellung unabdingbar. Solche Vorteile sorgen dafür, dass Schriften in MS Office klarer wirken und Grafiken mit besser erkennbar sind. Schaut Ihr zusätzliche Filme oder zockt sogar auf Eurem Rechner, kommen noch Faktoren wie eine schnelle Reaktionszeit und eine hohe Bildwiederholfrequenz dazu. Der MSI MAG 272FDE kann hier mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich punkten*.

Eine Pixeldichte von 81 ppi (Pixel per inch), ein 200-Hz-Panel, eine Bilddiagonale von 27 Zoll und eine Reaktionszeit von gerade einmal 0,5 ms überzeugen hier nicht nur Gamer. Als Paneltechnologie findet sich ein Rapid-IPS-Display, das eine Auflösung von 1.920 x 1.080 (FHD) bietet und im SDR-Bereich auf bis zu 300 Nits aufhellen kann. In Verbindung mit einer Farbraumabdeckung von 99 Prozent im sRGB-Farbraum und einem hohen Betrachtungswinkel eignet sich das Gerät hervorragend für den heimischen Computer.

Auch HDR wird hier unterstützt und dank zwei HDMI-2.0- sowie einem DisplayPort-1.4-Port habt Ihr ausreichend Anschlussmöglichkeiten. Der größte Negativpunkt findet sich hier in der Ergonomie. Denn der MSI-Monitor lässt sich nicht in der Höhe verstellen. Er ist zwar neigbar, aber das schränkt doch etwas ein. Immerhin unterstützt das Gerät Adaptive Sync und AMD FreeSync.

Lohnt sich das Amazon-Angebot zum MSI MAG 275QF?

Wie Ihr Euch schon denken könnt, ist die Antwort auf diese Frage ein klares "Ja". Der Monitor eignet sich perfekt für Euer Home-Office und auch Gamer kommen hier auf ihre Kosten. Amazon trickst allerdings bei dem Rabatt. Denn der Versandriesen nutzt als Vergleichspreis die regulären Kosten in Höhe von 184,72 Euro. Hiervon reduziert Amazon 30 Prozent, wodurch Ihr für den MSI MAG 272FDE noch 129 Euro* zahlt.

Laut dem Preisvergleichstool Kepa gab es das Gerät bisher nicht günstiger beim Versandriesen. Noch vor wenigen Tagen waren hier mindestens 184 Euro fällig. Der Deal ist also durchaus spannend, wenn Ihr nach einem ordentlichen Monitor sucht, der mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten kann. Das Angebot ist allerdings nur befristet verfügbar – es kann also jederzeit enden.

Was haltet Ihr von dem Gerät? Ist der Monitor zu diesem Preis spannend für Euch? Lasst es uns wissen!