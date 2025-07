Am Prime Day tummeln sich unzählige Angebote auf dem digitalen Marktplatz. In diesem Artikel haben wir einen Deal für Euch herausgesucht, der vor allem Allergiker freuen dürfte. Denn der Hersteller Hoover bietet mit dem Ultra Vortex die perfekte Lösung für einen ruhigeren Schlaf. Zusätzlich bekommt Ihr jetzt zwei starke Akkusauger für weniger als 100 Euro.

Wenn Allergiker einen ungewünschten Mitbewohner richtig lieben, sind es Milben. Die kleinen Spinnentiere sind meistens ungefährlich (außer der Krätzmilbe) und befinden sich überall in unserer Wohnung. Seid Ihr jedoch allergisch gegen eine bestimmte Art, wie etwa die Hausstaubmilbe, kann es ziemlich unangenehm werden, wenn sie sich erst einmal breit machen. Abhilfe soll hier der Hoover Ultra Vortex* schaffen, den Ihr während des Prime Days günstiger erhaltet.

Perfekt für Allergiker: Der Hoover Ultra Vortex im Kurz-Check

Bei diesem Gadget handelt es sich um eine Art Handsauger, mit dem Ihr Oberflächen gründlich von Bakterien, Allergenen und Milben befreien könnt. Genauer gesagt ist der Ultra Vortex ein Polsterreiniger, der Eure Couch oder das Bett von ungewünschten Tierchen befreit. Um dies zu bewerkstelligen, nutzt das Gerät einen 500-W-Motor mit Zyklon-Saugtechnologie. Die Reinigungsbürste kommt dabei auf bis zu 4.200 Umdrehungen pro Minute – ziemlich effizient.

Die UV-C-LED auf der Unterseite soll bis zu 99,9 % aller Milben, Bakterien und Allergene bereinigen. / © Hoover

Drei Reinigungsmodi ermöglichen eine präzisere Arbeitsweise. Im "Roll&Beat"-Modus dreht die Bürstenwalze auf Hochtouren, um dem gewünschten Möbelstück eine Tiefenreinigung zu verpassen. Soll es nicht ganz so drastisch werden, gibt es auch einen klassischen "Saugmodus". Der dritte Modus ist jedoch das, was den Hoover Ultra Vortex so spannend macht. Denn im UV-C-Modus wird eine UV-LED aktiviert, die bis zu 99,9 Prozent aller Bakterien, Allergene und Milben erledigen soll. Die verschiedenen Modi lassen sich übrigens auch kombinieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

Der Staubbehälter fasst 0,3 Liter und ein Schwammfilter ist ebenfalls integriert. Mit einem Gewicht von 2,3 Kilogramm wiegt das Gerät auch nicht wirklich viel, was die Arbeit deutlich erleichtert. Sogar eine Zertifizierung von der britischen "Allergy Foundation" liegt vor, die belegt, dass der Hoover Ultra Vortex* effektiv gegen Milben wirkt. Übrigens: Nicht nur die kleinen Spinnentiere lassen sich damit bekämpfen. Auch Parasiten, wie die Cimex lectularius, also die gemeine Bettwanze, haben keine Chance.

Amazon-Tipp: So viel müsst Ihr zahlen

Der Hoover Ultra Vortex hat auf Amazon eine Bewertung von 4,5 Sternen aus fast 7.000 Bewertungen erhalten. Aus diesem Grund wird das Gerät auch als "Amazons Tipp" geführt. Ihr zahlt hier normalerweise 77,99 Euro, doch jetzt kostet Euch der Ultra Vortex nur noch 66 Euro*. Seid Ihr auf gute Deals aus, hat Hoover noch zwei weitere Produkte auf Lager, die sich lohnen.

Akkusauger von Hoover: Diese Modelle lohnen sich

Genauer gesagt handelt es sich um ein Modell in zwei verschiedenen Varianten. Die Rede ist vom Hoover H-Free 100 Home* und dem H-Free 100 Pets*. Beide Versionen ähneln sich in den meisten Aspekten. Sie bieten eine Leistung von bis zu 170 Watt, sind mit circa 41 Dezibel recht leise und mit maximal 2,6 Kilogramm richtig leicht. Wie schon beim Ultra Vortex findet sich hier auch eine Zyklon-Technologie mit waschbarem Stofffilter. Der integrierte Staubbehälter fasst zudem 0,9 Liter.

Neben der motorisierten Drehbürste (inklusive LED-Licht an zur Schmutzerkennung) sind auch eine Fugendüse und eine Staubbürste integriert. Und hier liegt auch der Hauptunterschied der beiden Geräte. Denn die Pets-Variante* beinhaltet noch eine Mini-Turbodüse, sowie einen Möbelpinsel, mit denen Ihr den Fellbüscheln den Kampf ansagt. Ansonsten verfügen beide über eine LED-Anzeige, die Euch über den Akku-Status informiert und beide Modelle können mit zwei Saug-Modi aufwarten: Standard und Turbo. Je nachdem wie Ihr den Stielsauger einsetzt, sind zudem bis zu 40 Minuten Laufzeit möglich.

Keine 100 Euro: So günstig sind die Akkusauger

Kommen wir also zum Preis. Die Home-Variante kostet Euch normalerweise 133 Euro laut UVP. Diesen Preis reduziert der Hersteller nun knallhart um 32 Prozent, wodurch Ihr noch 93,99 Euro für den Hoover H-Free 100 Home* zahlt. Interessiert Ihr Euch für die Zusatzbürsten und habt Haustiere zu Hause, gibt's die Pets-Version für 84,99 Euro*, statt der UVP von 110,31 Euro. Beide Stielsauger kosten also keine 100 Euro und bringen für diesen Preis ein wirklich ordentliches Gesamtpaket mit.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Geräte von Hoover interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!