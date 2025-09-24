Prime-Day-Wahnsinn: Diese 50 Deals lohnen sich schon Tage davor!
Mit dem Amazon Prime Day findet in wenigen Tagen das nächste große Shopping-Event des Versandriesen in diesem Jahr statt. Mit über 30.000 Angeboten ist es recht schwierig den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund haben wir bereits jetzt unsere 50 Highlights herausgesucht, die Ihr Euch schon vor dem eigentlichen Prime Day schnappen könnt.
Wie Ihr Euch sicherlich vorstellen könnt, ist unsere Deal-Redaktion schon ganz hibbelig. Mit dem nahenden Prime Day beginnt nämlich auch für uns das vierte Quartal des Jahres, das vor allem mit riesigen Spar-Events aufwartet. Am 07. und 08. Oktober veranstaltet Amazon das Schnäppchen-Fest, doch Ihr könnt Euch schon vorab einige richtig spannende Angebote schnappen.
Die 50 besten Amazon-Deals noch vor dem Prime Day sichern
Einen Überblick aller Deals erhaltet Ihr beispielsweise auf der Amazon-Aktionsseite zu den Prime Deal Days*. Als Prime-Mitglieder habt Ihr hier die Möglichkeit, satte Rabatte abzusahnen und echte Bestpreise zu erhalten. Auch dieses Mal findet Ihr natürlich unsere große Prime-Day-Übersicht auf nextpit. Hier geben wir Euch nicht Tipps & Tricks an die Hand, sondern verraten Euch unsere absoluten Deal-Highlights. Doch das reicht einfach nicht.
Aus diesem Grund haben wir Euch nachfolgend 50 Deals aus den verschiedensten Kategorien von Amazon aufgelistet. Bei allen Angeboten handelt es sich entweder um aktuelle Bestpreise oder sogar Allzeit-Tiefstpreise. Interessiert Ihr Euch für einen der Deals, müsst Ihr nur auf "Jetzt kaufen" klicken und werdet direkt zur Amazon-Seite weitergeleitet.
Noch bessere Deals am Prime Day?
Wir haben jedes Angebot mit Preisvergleichstools geprüft. Die genannten Produkte bekommt Ihr aktuell nicht günstiger. Allerdings sind bei manchen Deals bereits einige Händler nachgezogen. Bedenkt jedoch, dass wir von Prime-Angeboten ausgehen. Das bedeutet, dass Ihr keine Versandgebühr als Prime-Mitglieder zahlen müsst. Habt Ihr noch kein aktives Abonnement, könnt Ihr für den nahenden Prime Day auch ein Testabonnement für Amazon Prime* abschließen.
Diese 50 Deals sind lediglich eine kleine Auswahl. Leider besitzen wir keine Glaskugel, können also nicht ausschließen, dass einzelne Angebote noch einmal im Preis fallen. Allerdings ist das vor allem bei Geräten, die jetzt so günstig wie noch nie sind, recht unwahrscheinlich. Ausschließen lässt es sich dennoch nicht. Zum Prime Day am 07. und 08. Oktober werden wir diesen Artikel, genauso wie unsere große Übersicht, regelmäßig updaten. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen.
Noch ein Tipp zum Ende: Auch an diesem Prime Day wird es im Retourenkauf wieder 15 Prozent Rabatt* geben. Schaut Euch also auch hier unbedingt einmal um, falls Euch Neugeräte nicht so wichtig sind. Einen Artikel zum Retourenkauf findet Ihr auch auf nextpit.
Seid Ihr auch schon so gespannt auf den Prime Day wie unsere Deal-Redaktion? Habt Ihr weitere Angebote, die uns entgangen sind? Teilt sie uns doch gerne in den Kommentaren mit!