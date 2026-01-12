Samsung-Smartphones zählen zu den begehrtesten Geräten auf dem Markt. Doch der Hersteller ist deutlich breiter aufgestellt und bietet unter anderem starke 4K-Fernseher an. Ein besonders spannendes Modell mit einer Bilddiagonale von 75 Zoll fällt jetzt deutlich im Preis.

Mit dem Samsung Q60D ist das günstigste Modell der QLED-Reihe von 2024. Dank leistungsstarkem Prozessor und lebendigen Farben ist er vor allem bei Film- und Serienfans äußerst beliebt. Warum er dennoch nicht zur Premium-Serie zählt und wie viel Ihr jetzt bei Amazon zahlt, verraten wir Euch in den folgenden Zeilen.

Samsung Q60D: Bildgewalt auf 75 Zoll

Satte 190 cm in der Diagonale misst das angebotene Modell von Samsung. Habt Ihr einen entsprechenden Wohnraum, könnt Ihr Euch auf einen Fernseher freuen, der mit einem Quantum Processor Lite 4K arbeitet und dank HDR, HDR10+ und HLG für ein außerordentlich farbenfrohes und kontrastreiches Bild sorgt. Mit seinem QLED-Panel bietet das Gerät einen Blickwinkel von 178 Grad. Auf der Rückseite finden sich drei HDMI-2.0-Ports, zwei USB-Anschlüsse und ein Ethernet-Port. Über Bluetooth 5.2 könnt Ihr etwa eine Soundbar verbinden.

Reaktionsschnell, aber dennoch kein Premium

Der Samsung Q60D setzt auf ein besonders dünnes Design. Bildquelle: Samsung / Amazon

Auch eine Kompatibilität mit Q-Symphony, Samsungs hauseigener Audio-Technologie, liegt vor. Beim Gaming zeigt sich der Smart-TV reaktionsschnell und kann auf ALLM sowie eARC setzen. Allerdings gibt es einige Abstriche, die Ihr hier machen solltet. Einerseits fehlen HDMI-2.1-Anschlüsse und Local Dimming. Andererseits erreicht das Panel „nur“ 60 Hz. Dadurch wirken schnellere Bildinhalte teilweise schwammig. Das ist allerdings vor allem für Gamer relevant. Bei Filmen fällt dieser Fakt weniger ins Gewicht.

Lohnt sich der Deal von Amazon?

Fehlt also nur noch der Preis. Dieser liegt für das 75-Zoll-Monster normalerweise bei 999 Euro. Amazon verringert diesen nun jedoch um 25 Prozent, wodurch Ihr nur noch 749 Euro zahlt. Interessant ist, dass ein anderer Händler gerade nur 689 Euro verlangt, allerdings sind die Versandkosten derart hoch, dass der Preis über dem Amazon-Deal liegt. Dementsprechend zahlt Ihr beim Versandriesen so wenig wie selten für den Smart-TV. Möchtet Ihr einen hochwertigen 4K-Fernseher, der über eine satte Bilddiagonale verfügt und eine hervorragende Bildqualität bietet, seid Ihr mit dem Samsung Q60D für 749 Euro gut beraten. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen: Aktuell sind nur noch die 75-Zoll-Modelle verfügbar. Wie schnell diese ausverkauft sein werden, ist aktuell nicht abzusehen.

Samsung Q60D 749,00 € Der Samsung Q60D (75 Zoll) ist ein QLED-4K-Einstiegsfernseher mit lebendigen Farben durch Dual-LED und Quantum HDR. Er überzeugt mit Tizen-Smart-TV, Q-Symphony für besseren Sound mit Soundbar und Gaming Hub. Ideal für große Räume zu fairem Preis mit solider Alltagsqualität. ​ Zum Angebot

