Der zweite Prime Day läuft auf Hochtouren und auch Gamer kommen hier voll auf ihre Kosten. Aus diesem Grund habe ich einen echten Deal-Tipp für Euch auf Lager. Amazon bietet aktuell nämlich eine der besten Mäuse für Rollenspiele mit einem Rabatt von 40 Prozent an. Ich nutze die Razer-Serie schon seit einigen Jahren und verrate Euch, warum sich die Razer Naga V2 Hyperspeed jetzt lohnt.

Müsste mich mein bester Freund beschreiben, würde an einem Punkt sicherlich das Wort "Nerd" fallen. Seit über 20 Jahren zähle ich mich selbst als Gamer und konnte schon damals mit Guild Wars und World of Warcraft meine Freizeit verbringen. Bei solchen Games kann es dennoch recht umständlich sein, alle Fähigkeiten schnell und einfach zu nutzen. Mit der Razer Naga-Serie bekommt Ihr jedoch die perfekte Lösung geboten. Richtig spannend wird das Ganze allerdings erst durch einen aktuellen Prime-Day-Deal*.

Razer Naga V2 HyperSpeed: Darum lohnt sich die Gaming-Maus

Das Geniale an der Gaming-Maus ist zum einen ihre recht wuchtige Größe, die perfekt für größere Hände geeignet ist, und zum anderen die 19 programmierbaren Tasten. Ganze 12 davon finden sich an der Seite, wodurch Ihr Eure Fähigkeiten mit dem Daumen ansteuern könnt. Vor allem in Rollenspielen ist das ein absoluter Game-Changer. Anfangs war es zwar etwas ungewohnt, doch nach einiger Zeit klappt das richtig gut. Vor allem dann, wenn aus 12 Tasten plötzlich 48 werden, wenn Ihr die Keybindings mit "Shift", "Alt" und "Strg" kombiniert.

Alle 19 Tasten der Razer Naga V2 Hyperspeed lassen sich programmieren. / © Razer

Doch nicht nur hier kann die Naga V2 punkten. Mit der hier angebotenen Variante schnappt Ihr Euch die Bluetooth-Version der Maus, die laut Hersteller bis zu 400 Stunden Spielzeit liefert. Ich kann das allerdings nur bedingt bestätigen, da meine Maus anfangs bestimmt 300 Stunden geschafft hat, mittlerweile aber nach rund 150 Stunden wie wild blinkt und aufgeladen werden muss. Der beiliegende Bluetooth-Dongle ermöglicht zudem Razer HyperSpeed Wireless für noch geringere Latenzzeiten – allerdings auf Kosten der Akkulaufzeit.

Über Razer Synapse könnt Ihr zudem die RGB-Beleuchtung ganz nach Euren Wünschen anpassen, die Zusatztasten belegen und den optischen Sensor justieren. Bis zu 30.000 dpi sind hier möglich. Die Seitenplatte lässt sich hier leider nicht abnehmen, wie es bei anderen Naga-Modellen der Fall ist. So könnt Ihr Euch auch die Naga V2 Pro schnappen, zahlt dann jedoch 156,74 Euro bei Amazon*. Hier sind allerdings zwei weitere Seitenplatten im Lieferumfang enthalten, wenn Ihr nicht ständig das NUM-Pad am Daumen spüren möchtet.

Endlich reduziert: Darum lohnt sich das Amazon-Angebot

Wer nextpit schon länger verfolgt, weiß, dass wir hier in der Regel keine Artikel zu Gaming-Mäusen verfassen. Da ich jedoch selbst ein absoluter Razer-Fan bin, wollte ich Euch dieses Angebot nicht vorenthalten. Die UVP der Maus liegt bei 109,99 Euro und der Preis fällt in der Regel hier nicht unter 80 Euro. Zum Prime Day setzt Amazon jedoch den Rotstift an und verhökert die Razer Naga V2 Hyperspeed für nur noch 66,39 Euro*.

Das ist ein ziemlicher Kracher-Preis, wenn Ihr bedenkt, welche Möglichkeiten das Gerät bietet. Vor allem Gamer, die gerne Rollenspiele zocken, kommen hier voll auf ihre Kosten. Doch es gibt noch eine weitere klare Zielgruppe. Falls Ihr eine sogenannte TKL-Tastatur, also ein Keyboard ohne NUM-Pad, nutzt, könnt Ihr die Seitentasten der Maus als perfekten Ersatz nutzen. Zudem sind Euch hier keine Grenzen gesetzt: Ihr könnt hier auch Makros festlegen, Profile einrichten, Mausfunktionen zuweisen oder ganze Tastenkombis einspeichern. Ich kann Euch diesen Deal nur empfehlen, vor allem dann, wenn Ihr gerne in die Welt von Azeroth eintaucht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr eine spezielle Gaming-Maus oder ist Euch das egal? Lasst es uns wissen!