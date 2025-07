Mit dem neuen Samsung Galaxy Z Flip 7 will der Hersteller seinen Platz als bestes faltbares Smartphone verteidigen. Mit einem neuen Chip, einem deutlich größeren Außendisplay sowie dem aktuellen Android 16 soll es sich auf dem Markt etablieren. Ihr könnt Euch das Foldable bis zum 24. Juli vorbestellen und so bietet unter anderem MediaMarkt einen genialen Deal an, den wir Euch nachfolgend etwas genauer vorstellen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 7 Mit Galaxy Buds 3 Pro und Top-Tarif von o2!

Samsung Galaxy Z Flip 7 mit Tarif: Starke Zugabe inklusive

Da Samsung das "Speicherupgrade" mittlerweile bei jeder Smartphone-Neuerscheinung anbietet, bekommt Ihr bei MediaMarkt ebenfalls die 512-GB-Variante zum günstigeren Preis geboten. Bedeutet, dass Ihr Euch das Galaxy Z Flip 7 im o2 Mobile XL mit 300 GB Datenvolumen, einer maximalen Download-Bandbreite von 300 MBit/s und 100 Euro Wechselbonus zum guten Kurs schnappen könnt. Hier fallen monatlich gerade einmal 39,99 Euro sowie 149 Euro für die Geräte, 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises und 5,95 Euro für den Versand an. Als Zugabe winken die genialen Galaxy Buds 3 Pro (Test).

Tarif-Check Samsung Galaxy Flip 7 Tarif o2 Mobile XL ZP5 Promo Datenvolumen 300 GB Bandbreite Download max. 300 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate 5G Ja Monatliche Kosten 39,99 € Einmalige Gesamtkosten 194,94 € Wechselbonus 100,00 € Gesamtkosten 1.054,70 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy Z Flip 7 – 1.181,95 €

Samsung Galaxy Buds 3 Pro – 136,80 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 11,00 € Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt Ihr insgesamt 1.054,70 Euro für das Angebot. Damit liegt Ihr bereits deutlich unter dem aktuell besten Preis für das Galaxy Z Flip. Die Zugabe der In-Ear-Kopfhörer (Kaufberatung) rundet das Ganze noch einmal ab. Möchtet Ihr den Wechselbonus nicht wahrnehmen, sind es zwar 1.154,70 Euro, doch auch das ist richtig spannend. Übrigens: Ihr könnt Euch auch für eine Tarif-Option im Vodafone-Netz entscheiden, allerdings bietet Euch o2 mehr als das doppelte Datenvolumen zum gleichen Preis.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 7 Mit Galaxy Buds 3 Pro und Top-Tarif von o2!

Lohnt sich das Foldable-Angebot von MediaMarkt?

Ihr kommt derzeit nicht günstiger an das Samsung-Smartphone, als es Euch MediaMarkt offeriert. Vor allem durch die Zugabe wird das Angebot erst so richtig spannend. Natürlich stellt sich hier auch die Frage: Gibt es den Vorgänger jetzt nicht deutlich billiger? Nein, das Galaxy Z Flip 6 (Test) ist derzeit nicht günstiger erhältlich.

Das Innendisplay des Samsung Galaxy Z Flip 7 ähnelt einer robusteren Version des Galaxy S25 Ultra. / © nextpit

Samsung hat einige Upgrades in der aktuellen Iteration verbaut. Wir haben uns das Galaxy Z Fold 7 und Flip 7 schon einmal für Euch angeschaut und zudem das neue Galaxy Z Flip 7 FE mit der Standardvariante verglichen. Bevor Ihr Euch also für den Kauf entscheidet, solltet Ihr Euch unbedingt die beiden Artikel noch einmal zu Gemüte führen.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ebenfalls günstiger

Wie Eingangs erwähnt findet Ihr bei MediaMarkt auch die Fan-Edition der Flip-Serie im Tarif-Deal. Hier solltet Ihr unbedingt die Angebote mit Ankaufbonus* auschecken. Denn dadurch zahlt Ihr nur noch 29,99 Euro pro Monat, statt der üblichen 34,99 Euro. Außerdem sinkt hier auch der einmalige Gerätepreis um jeweils 100 Euro. Bedeutet, dass Ihr für das Flip 7 FE nur 99 Euro zahlt – natürlich inklusive der Galaxy Buds 3 Pro. Nachfolgend haben wir das o2-Angebot bei MediaMarkt für Euch durchgerechnet.

Tarif-Check Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Tarif o2 Mobile XL ZP5 Promo Datenvolumen 100 GB Bandbreite Download max. 300 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate 5G Ja Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Gesamtkosten 144,94 € Wechselbonus 100,00 € Gesamtkosten 764,70 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy Z Flip 7 – 984,95 €

Samsung Galaxy Buds 3 Pro – 136,80 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 14,88 € Zum Angebot*

Bei diesen Deals könnt Ihr noch mehr sparen. Denn der Sofortbonus, den Ihr durch die Einsendung eines Altgerätes erhaltet, ist nur ein Teil des Angebots. Zusätzlich zum Abzug bekommt Ihr nämlich noch den Altgerätewert auf Euer Konto überwiesen. Klickt Ihr auf den Link zur Samsung-Aktionsseite* könnt Ihr einfach nach den Angebote zum Galaxy Z Flip 7 FE mit Ankaufbonus filtern und schon könnt Ihr Euch die Angebote schnappen.

Das Außendisplay des Samsung Galaxy Z Flip 7 (rechts) ist etwas größer als das der FE-Variante. / © nextpit

Die Fan-Edition ähnelt jedoch dem Flip 6 in vielen Punkten. Mit einem Einstiegspreis in Höhe von 984 Euro, wäre es also keine Empfehlung wert. Der aktuelle MediaMarkt-Deal hingegen ist richtig stark. Aufgrund der Zugabe lohnt sich das Flip 7 FE in jedem Fall, da Ihr für das Flip 6 ohnehin mit rund 700 Euro rechnen müsstet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Mit Galaxy Buds 3 Pro und Top-Tarif von o2. Konditionen gelten allerdings nur mit Ankaufbonus!

Was haltet Ihr von den Deals? Ist eines der neuen Flip-Modelle zu diesen Konditionen interessant für Euch? Lasst es uns wissen!