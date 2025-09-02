Ein richtig gutes Smartphone unter 200 Euro gibt es einfach nicht, oder? Doch! Denn Nothing hat mit seiner CMF-Serie einige spannende Einsteigermodelle auf den Markt gebracht.. Eines der beliebtesten Geräte in dieser Kategorie ist das ebenfalls reduzierte Samsung Galaxy A16. Doch mit den aktuellen Angeboten kosten beide Modelle fast dasselbe. Welches lohnt sich also mehr? Wir haben den Check.

Ein Smartphone muss nicht immer teuer sein. Das beweist Samsung nun schon seit einigen Jahren mit seiner Galaxy A-Serie. Vor allem die Geräte rund um die A16-Reihe sind häufig für weniger als 300 Euro erhältlich. Noch günstiger wird es allerdings, wenn die Smartphones Teil einer Rabattaktion sind. Genau so einen Deal findet Ihr beispielsweise gerade bei MediaMarkt. Allerdings gibt es ein Handy, das Euch gerade einmal 10 Euro mehr kostet, aber deutlich mehr bietet: das Nothing CMF Phone 1. Wir haben die beiden Modelle miteinander verglichen.

Samsung Galaxy A16 vs. Nothing CMF Phone 1: Das bieten die Geräte

Beide Smartphones setzen auf ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, das sich in der jeweiligen Größe nur minimal unterscheidet und rund 6,7 Zoll misst. Allerdings setzt Samsung auf IP54 als Schutzklasse, während das Nothing CMF Phone 1 (Test) nur über eine IP52-Zertifizierung verfügt, was zwar gegen Staub und Tropfenwasser schützt, allerdings nicht gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Ein unfreiwilliges Bad wäre für das Nothing also fatal.

Richtig cool: Die Rückseite des Nothing CMF Phone 1 lässt sich durch zusätzliche Accessoires anpassen. / © nextpit

Leistung & Performance

Dafür hat das Gerät in puncto Performance definitiv die Nase vorn. Während das A16 auf einen MediaTek Helio G99 mit 4G-Unterstützung baut, kommt beim Nothing CMF Phone 1 zwar ebenfalls ein MediaTek-Chip zum Einsatz, allerdings handelt es sich hier um einen deutlich leistungsfähigeren Dimensity 7300-Prozessor, der auch 5G als Mobilfunkstandard ermöglicht. Zusätzlich bietet das Samsung Galaxy A16 bei MediaMarkt* nur 4 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher. Beim Nothing sind es bereits 8 GB RAM. Der geringe Gerätespeicher lässt sich bei beiden Geräten mit einer microSD-Karte erweitern.

Der Kamera-Vergleich

Bei der Kamera setzen beide Modelle auf eine 50-MP-Hauptkamera, die beim Samsung um eine 5-MP-Ultraweitwinkelkamera erweitert wird. Ansonsten findet sich bei den Geräten ein 2-MP-Tiefensensor. Videos können beim Nothing CMF Phone 1 zudem in 4K mit 30 FPS aufgenommen werden, beim A16 ist eine Auflösung von maximal 1.080p möglich. Damit hat auch hier das Smartphone aus Großbritannien etwas die Nase vorn.

Akku und Software-Support

Ein weiterer Aspekt ist die Akkukapazität. Diese beträgt in beiden Fällen 5.000 mAh, allerdings lässt sich das Nothing CMF Phone 1 mit 33 Watt über Kabel etwas schneller laden, als das Konkurrenz-Gerät. Samsung ist beim beim Software-Support hingegen der klare Gewinner. Sechs Android-Updates und sechs Jahre lang Sicherheitspatches verspricht Euch der südkoreanische Hersteller. Beim Nothing sind es zwei OS-Upgrades und drei Jahre Sicherheitsupdates.

Beim Samsung Galaxy A16 ist vor allem der Software-Support überragend! / © inside digital / Benjamin Lucks

Smartphone unter 150 Euro: Welches Gerät lohnt sich mehr?

Das Samsung Galaxy A16 kostet Euch gerade 119 Euro* bei MediaMarkt. Das Nothing CMF Phone 1 bekommt Ihr für 129 Euro bei Amazon*. In beiden Fällen bekommt Ihr solide Einsteigergeräte im unteren Preissegment, die sich vor kostspieligeren Geräten nicht verstecken müssen. Unserer Meinung nach solltet Ihr jedoch die 10 Euro mehr in die Hand nehmen. Neben den bereits genannten technischen Aspekten ist nämlich auch die Wechsel-Rückseite richtig spannend. Das Gerät lässt sich durch zusätzliche Rückenplatten, die Ihr unter anderem bei Nothing erhaltet, nach Eurem Geschmack anpassen.

Größter Nachteil ist hier jedoch das fehlende NFC. Wenn Ihr also hauptsächlich via Apple Pay oder Google Pay zahlt, lohnt sich das A16 definitiv mehr. Auch der längere Software-Support spricht für die Samsung-Variante. Möchtet Ihr jedoch eine bestmögliche Leistung für Euer Geld, ist das Nothing CMF Phone 1 besser für Euch geeignet.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eines der Smartphones interessant für Euch oder muss es unbedingt ein Flaggschiff sein? Lasst es uns wissen!