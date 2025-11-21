Zum Black Friday soll es ein einfacherer Saugroboter mit dennoch starker Saugkraft und guten Features sein? Wir haben für Euch einen der wohl besten Preis-Leistungs-Tipps gefunden. Auf die 390 Euro Preisempfehlung gibt es jetzt nämlich starken Black-Friday-Rabatt.

Zwischen dem 20. November und 1. Dezember gibt’s bei Amazon die Black Friday Woche. Die Zeit, in der nachgewiesenermaßen die im Schnitt(!) besten Schnäppchen zu machen sind. Gerade im Haushalt sind die Angebote dabei am effektivsten, wie verschiedene Studien zeigen. Also – neuer Saugroboter? Oder generell endlich mal einer gefällig?

Viel mehr geht in der Einstiegsklasse nicht

Wir haben ein Modell entdeckt, das in der Einstiegsklasse ein ziemlich sattes Paket an Features, Funktionen und Stärken zu zeigen scheint. Der Preis sinkt verblüffend stark und landet nach Gutscheineingabe schlussendlich bei 218,49 Euro. Weniger als 220 Euro für einen Saugroboter der aktuellen Generation? Da schauen wir für Euch genauer hin.

3i G10+ Saugroboter 218,49 € Kompakter Saugroboter mit 18.000 Pa Saugleistung, LiDAR-Navigation und ausziehbaren Bürsten für eine hohe Reinigungsleistung. Patentiertes Schmutzkomprimierungssystem ermöglicht bis zu 60 Tage wartungsfreien Betrieb ohne Basisstation. Preis mit Gutscheincode G10DESAVE5 218,49 € bei Amazon

Eigentlich kostet der Saugroboter nominell knapp 390 Euro (UVP). Davon zieht Amazon jetzt aber 41 Prozent ab. Mit dem universell gültigen Gutscheincode G10DESAVE5 löst Ihr nochmal 5 Prozent vom Preis ab, sodass im Warenkorb dann der Black-Friday-Preis von 218,49 Euro erscheint.

3i G10+: Das bietet der Budget-Saugroboter

Seien wir ehrlich: Nicht jeder von Euch benötigt eine gigantische Basisstation, die mehr Platz einnimmt als manch anderer Einrichtungsgegenstand, nur um die eigenen vier Wände sauber zu halten. Für viele ist so ein Feature schlichtweg überdimensioniert. Genau hier setzt der Saugroboter G10+ von 3i an – und zwar mit einem interessanten, aber auch kritisch zu beleuchtenden Konzept.

Der G10+ positioniert sich als das ideale Gerät für all jene unter Euch, die eine minimalistische Ästhetik pflegen, in kleineren Wohnungen oder Studentenzimmern hausen oder einfach einen effizienten Saug- und Wischroboter zu einem aggressiv günstigen Preis suchen.

Technische Finesse sorgt für 60 Tage Autonomie – ohne Station

Das zentrale technische Versprechen: Der G10+ soll bis zu 60 Tage lang die automatische Reinigung ohne nötige Entleerungsstation gewährleisten. Das klingt erst einmal nach High-End-Autonomie, die jedoch genauer betrachtet werden muss.

Die Technik dahinter basiert auf einem patentierten integrierten Schmutzkomprimierungssystem. Es verdichtet Staub und Schmutz auf engstem Raum im Gerät. Das Ergebnis ist ein unbestreitbarer Vorteil in Sachen Platz und Handhabung: Der G10+ ist beutellos, leise und so kompakt, dass Ihr ihn unauffällig unter dem Schreibtisch oder in einer Ecke verstauen könnt. Das ist ein klarer Gewinn für die Platzersparnis. Allerdings sollte Euch bewusst sein, dass dieses System ein technischer Kniff ist, um die physische Abwesenheit einer externen Absaugstation zu kompensieren. Die tatsächliche Reinigungsleistung muss diesen Kompromiss rechtfertigen.

Praktischer Nebeneffekt: Das integrierte UV-Licht soll zudem für mehr Hygiene im Staubbehälter sorgen.

High-End-Leistung zum Sparpreis – Das Angebot im Black-Friday-Check

Der Black Friday-Sale macht den G10+ mit nur 229,99 Euro zu einer budgetfreundlichen Option. Das wäre nichts Besonderes, gäbe es da nicht die erstaunlichen technischen Spezifikationen, die sonst in deutlich teureren Geräten zu finden sind.

18.000 Pa Saugleistung. Das ist ein Wert, den wir sonst von Premium-Modellen wie dem P10 Ultra kennen. Diese Power soll eine Tiefenreinigung von Teppichen und Hartböden gewährleisten – technisch ist dieser Wert beeindruckend und verlangt in dieser Preisklasse unseren Respekt. Auch die mehreren Teppichmodi deuten auf eine ernstzunehmende Performance hin.

Die versprochene 100-prozentige Reinigung von Ecken und Kanten wird durch die ausziehbaren Seitenbürsten und den Mopp realisiert (UltraReach™-System). Ein Feature, das in der Praxis oft den Unterschied zwischen „ganz gut“ und „wirklich sauber“ ausmacht und hier lobend erwähnt werden muss.

Bei der Navigation setzt der G10+ auf das fortschrittliche dToF-LiDAR-System, das auch im Spitzenmodell S10 Ultra arbeitet. Eine intelligente Kartierung und effiziente Routenplanung werden in diesem Preissegment selten in dieser Qualität geboten. Ein klares Statement des Herstellers, die Kernfunktionen nicht zu vernachlässigen.

3i G10+ Saugroboter 218,49 € Kompakter Saugroboter mit 18.000 Pa Saugleistung, LiDAR-Navigation und ausziehbaren Bürsten für eine hohe Reinigungsleistung. Patentiertes Schmutzkomprimierungssystem ermöglicht bis zu 60 Tage wartungsfreien Betrieb ohne Basisstation. Preis mit Gutscheincode G10DESAVE5 218,49 € bei Amazon

Weitere Black Friday Deals von 3i

In den Black-Friday-Deals des Herstellers bei Amazon bekommt Ihr zum Beispiel den 3i P10 Ultra mit dem Code P10DESAVE5 für nur noch 427,49 Euro. Hierbei handelt es sich um einen Saugroboter mit einer 8-in-1-Station und der Tangle-Cut-Technologie, welche (Tier-)Haare durchschneidet und so den Wartungsaufwand minimiert. Das Modell eignet sich daher perfekt für Haustierbesitzer.

3i P10 Ultra für 427,49 Euro (mit Code P10DESAVE5)

Außerdem ist noch der Premium-Saugroboter 3i S10 Ultra stark reduziert. hier gibt es erstmal glatte 600 Euro Rabatt (von 1.499 Euro auf 899 Euro) und dann per Gutschein (auch hier S10DESAVE5) nochmal jene 5 Prozent Nachlass, sodass die Premium-Liga mitsamt Reinigungsstation für 854,99 Euro bei Euch zu Hause landet.

3i S10 Ultra für 854,99 Euro (mit Code S10DESAVE5)

Seid Ihr der Meinung, dass die interne Schmutzverdichtung eine echte Alternative zur Basisstation ist, oder würdet Ihr immer ein Modell mit externer Absaugung bevorzugen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!