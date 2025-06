Leider handelt es sich beim aktuellen Tarif-Deal von MediaMarkt nicht um das aktuelle Samsung Galaxy S25, sondern das Vorgängermodell. Allerdings sollte das die wenigsten stören, denn zwischen dem Galaxy S24 und der aktuellen Iteration gibt es kaum nennenswerte Unterschiede. Drängt sich also die Frage auf: Lohnt sich so ein Deal überhaupt?

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Jetzt im Tarif-Deal entdecken! Tarifvergleich

Samsung Galaxy S24 nur 17,99 Euro monatlich: So gut ist der Deal wirklich

Bevor wir uns also die Unterschiede noch einmal etwas genauer anschauen, verraten wir Euch erstmal, was Ihr zahlen dürft. Das Flaggschiff von 2024 bekommt Ihr in Verbindung mit einem 5G-Tarif im Vodafone-Netz nämlich jetzt besonders günstig. Monatlich zahlt Ihr 17,99 Euro, sowie einmalig 39 Euro für das Gerät, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und noch einmal 4,95 Euro für den Versand. Dafür bietet Euch der Handyvertrag ein Datenvolumen von 20 GB sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Im Netz seid Ihr mit maximal 50 MBit/s unterwegs. Die wichtigsten Fakten haben wir Euch nachfolgend noch einmal zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif Vodafone Allnet Flat 20 GB Datenvolumen 20 GB Bandbreite Download max. 50 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate 5G Ja Monatliche Kosten 17,99 € Einmalige Gesamtkosten 83,94 € Gesamtkosten 515,70 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S24 – 499,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,70 € Zum Angebot*

Das Gerät dürfte wohl zu den besten Smartphones unter 500 Euro zählen. Aktuell zahlt Ihr für das Galaxy S24 mindestens 499 Euro (Amazon)* – nur bei Drittanbietern geht es noch günstiger. Beim MediaMarkt-Deal zum Samsung Galaxy S24* zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von zwei Jahren insgesamt 515,70 Euro, wodurch Euch der dazugehörige Tarif gerade einmal 70 Cent monatlich mehr kostet. Bedenkt allerdings, dass die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat auf 29,99 Euro steigen.

Die geringen Zusatzkosten sind also durchaus ertragbar, denn ein gesonderter Tarif kostet Euch in der Regel deutlich mehr. Interessant ist auch, dass Ihr die neuere Variante, das Samsung Galaxy S25, häufig nur für 30 Euro oder mehr pro Monat erhaltet.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy S25: Wie groß ist der Unterschied wirklich?

Bereits in unserem Test zum Galaxy S24 konnte uns das Gerät überzeugen. Die damals noch recht frische Galaxy AI wusste auf Anhieb zu gefallen und auch die gewohnt herausragende Verarbeitungsqualität hat für einige Pluspunkte gesorgt. Gepaart mit einem genialen Display, einer Top-Alltagsperformance und einer stabilen Kamera-Leistung hat sich das Gerät problemlos 4 von 5 möglichen Sternen gesichert.

Das Design des Samsung Galaxy S24 (im Bild) hat sich auch beim Nachfolger nicht verändert. / © nextpit

Das neue Galaxy S25 haben wir bisher nicht getestet, dafür allerdings das Galaxy S25+ (Test). Die Geräte ähneln sich in so vielen Punkten, dass sich ein dedizierter Test für die Standard-Version kaum gelohnt hätte. Obwohl es bereits hieß, dass es kaum signifikante Unterschiede zwischen dem hier angebotenen S24 und dem S25 gibt, so sind sie doch vorhanden.

Das ältere Modell arbeitet mit einem Exynos 2400, der über eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher verfügt. Währenddessen setzt die aktuelle Variante auf einen Snapdragon 8 Elite mit 12 GB RAM. Dieser Unterschied macht sich jedoch hauptsächlich bei Multitasking-Aufgaben bemerkbar. Zusätzlich wurde etwas Modellpflege betrieben und die Konnektivitätsoptionen auf die aktuellsten Varianten verbessert. In puncto Kamera oder Akku gibt es keine echt relevanten Upgrades.

Bedeutet, dass Ihr mit dem S24 ein Smartphone erhaltet, dass auch im Jahr 2025 noch immer oben mitspielen kann – dafür aber nicht einmal annähernd so viel kostet, wie das aktuellere Modell. Ein Umstieg auf das S25 und die damit verbundenen höheren Kosten würden sich allerdings dann lohnen, wenn Ihr den höheren Arbeitsspeicher bevorzugt oder etwas mehr aus der Galaxy AI (Test) herauskitzeln möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Interessiert Ihr Euch noch für das Samsung Galaxy S24 oder spart Ihr sogar schon auf das Galaxy S26? Lasst es uns wissen!