Neben dem Black Friday Ende des Monats lohnt sich bei Shark jetzt auch schon der Singles Day. Die Rabatte laufen bereits, bis zu 200 Euro Ersparnis sind möglich. Für kurze Zeit spart Ihr jetzt noch mal 11 Prozent auf das komplette Sortiment, von Akku-Staubsaugern bis Styling-Geräten.

Im November überschlagen sich die Angebote aus allen möglichen Shops. Während viele Händler bis zum Black Friday warten, wirft Shark bereits zum Singles Day richtig heftige Angebote in den Ring. Vom 10. November ab 16 Uhr bis zum 12. November um 10 Uhr spart Ihr Euch 11 Prozent auf das komplette Sortiment. Dazu gehören übrigens auch bereits reduzierte Artikel.

So sichert Ihr Euch die Rabatte

Der Code SINGLE11 streicht Euch vom 10. November ab 16 Uhr bis zum 12. November um 10 Uhr satte 11 Prozent auf das komplette Sortiment von Shark. Es bleibt also nicht viel Zeit zum Sparen. Dafür gilt der Code auch in Verwendung mit bereits reduzierten Produkten.

Diese Shark-Angebote lohnen sich besonders

Während der Singles-Day-Aktion erwarten Euch – neben dem Rabatt-Code- also ohnehin bereits ordentliche Rabatte auf ausgewählte Produkte von Shark. Richtig stark ist dabei vor allem das Angebot zum PowerDetect Clean & Empty Akku-Staubsauger. Den UVP von 549,99 Euro reduziert Shark aktuell auf 379,99 Euro. Mit dem Code SINGLE11 landet Ihr jetzt bei 338,19 Euro für den Akku-Staubsauger.

Für das Geld bekommt Ihr einen Staubsauger, der sich optimal für Haustierbesitzer eignet. Seine starke Saugleistung entfernt Staub, Tierhaare und festsitzenden Schmutz effektiv. Dank der DirtDetect-Technologie erhöht er die Saugleistung automatisch an schwierigen Stellen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten könnt Ihr Eure komplette Wohnung auf einmal reinigen, ohne ihn zwischendurch laden zu müssen. Nach dem Putzen landet der PowerDetect Clean & Empty in der mitgelieferten Basisstation. Dort entleert er seinen Staubbehälter automatisch, den Ihr je nach Nutzungsintensität nur alle 45 Tage reinigen müsst.

Wenn Ihr nicht nur Eure Böden, sondern auch Eure Polster und Teppiche reinigen wollt, solltet Ihr mal beim StainStriker Fleckenentferner vorbeischauen. Dieser kabelgebundene Reiniger entfernt Tierhaare und Schmutz im Handumdrehen. Ausgestattet mit einem Hochdruck-Sprühstrahl und einer starken Saugkraft, werden Flecken und unangenehme Gerüche regelrecht aus dem Sofa oder den Autositzen herausgesaugt. Dabei nimmt er es mit Rotweinflecken genauso wie mit Tierurin auf. Vier verschiedene Aufsätze ermöglichen Euch die Reinigung von unterschiedlichsten Oberflächen.

Für den Polsterreiniger zahlt Ihr statt 229,99 aktuell 189,99 Euro. Der Code SINGLE11 drückt die Kosten jetzt auf 169,09 Euro.

Noch mehr Angebote für Euch

Neben den Reinigungsgeräten ist Shark ebenfalls für seine Beauty-Geräte und Haarstyler bekannt. Auch diese rutschen dank Singles-Day-Rabatt ordentlich im Preis. Nicht vergessen: Mit dem Code SINGLE11 spart Ihr bis zum 12. November um 10 Uhr noch mehr. Die nachfolgenden Deals sind bereits mit dem entsprechenden Rabatt versehen: