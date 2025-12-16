Smartphones sind eigentlich immer recht kostspielige Investitionen. Doch es geht auch anders. Wir haben hier vier Marken-Handys für Euch, die mit einem kleinen Trick derzeit richtig günstig zu haben sind. Und das Beste: Die Geräte kommen sogar noch vor Weihnachten an.

Egal, ob Ihr Euch selbst oder Eure Liebsten zu Weihnachten mit einem Smartphone beschenken wollt: Diese vier Angebote sind die perfekte Gelegenheit, um günstig an ein Marken-Gerät zu kommen. Alle vier Schnäppchen vereint dabei ein Clou: Ihr kauft hier professionell erneuerte Handys. Die Angebote zum Galaxy S24, Pixel 8 Pro und Co. stammen nämlich allesamt von Back Market.

Galaxy S24 (Zustand: Hervorragend) 420,00 € Professionell erneuertes Galaxy S24 (128 GB) in hervorragendem Zustand mit fast keinen Gebrauchsspuren am Gehäuse und einem makellosen Display. Das Samsung-Handy bietet Euch ein kompaktes 6,2 Zoll AMOLED-Display (120 Hz). Für die Leistung sorgt der Samsung Exynos 2400 Prozessor mit 8 GB RAM. Kamerasystem besteht aus einer Triple-Kamera (50 + 12 + 10 Megapixel). 420,00 € bei Back Market

Mit Galaxy S24 und mehr: Samsung-Handys zu Sonderpreisen

Ganze drei unserer vier Angebotstipps drehen sich rund um den beliebten Hersteller Samsung. Den Anfang macht dabei das Galaxy S24, also das Vorgängermodell zur aktuellen Smartphone-Generation. Dank hervorragender Technik und einem langen Update-Support ist das Smartphone aber auch 2025 und darüber hinaus weiterhin eine exzellente Wahl.

Mehr erfahren: Samsung Galaxy S24 im Test

Bei Back Market kommt Ihr derzeit für 420 Euro an das Galaxy S24 mit 128 GB in „hervorragendem“ Zustand. Das bedeutet: Das Samsung-Handy verfügt über ein makelloses Display, fast keine Gebrauchsspuren am Gehäuse und einen weiterhin alltagstauglichen Akku. Wie immer bei Back Market wurde das Gerät vor dem Verkauf von Experten geprüft und professionell erneuert. Im Vergleich zum Neukauf spart Ihr so immerhin knapp 80 Euro.

Wer etwas mehr Power möchte, kann sich alternativ auch das Galaxy S24 Ultra schnappen. Hier stehen mit 256 GB Speicher und dem Zustand „sehr gut“ derzeit nur 586 Euro auf der Rechnung. Hier spart Ihr im Vergleich zum aktuellen Bestpreis beim Neukauf sogar weit über 150 Euro!

Über 150 Euro billiger als beim Neukauf: Galaxy S24 Ultra für 586 Euro (Zustand: Sehr gut)

Auch S23-Reihe gibt es günstig

Wer kein Problem damit hat, eine weitere Samsung-Generation zurückzugehen, kommt schon für lediglich 348 Euro an das Galaxy S23 in hervorragendem Zustand. Die Ultra-Variante des S23-Modells gibt’s hingegen für 451 Euro im gleichen Zustand.

Pixel 8 Pro für 407 Euro

Natürlich beschränken sich die Angebote von Back Market aber nicht nur auf Samsung-Geräte. So können wir Euch beispielsweise ebenso das Pixel 8 Pro empfehlen. Für 407 Euro bekommt Ihr das Google-Smartphone mit 128 GB Speicher in hervorragendem Zustand.

Mehr zum Google-Handy: Google Pixel 8 Pro im Test

Übrigens: Bei den meisten Handy-Deals habt Ihr auch die Möglichkeit, einen komplett neuen Akku zum Gerät dazuzukaufen. Für alle, die keine Kompromisse bei der Akkulaufzeit machen möchten, kann sich der Aufpreis durchaus lohnen. Aber auch mit dem Standard-Akku solltet Ihr problemlos durch den Alltag kommen.

Jetzt seid Ihr gefragt: Kommen für Euch gebrauchte Smartphones infrage und wenn ja, welches der vier Angebote findet Ihr am spannendsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.