Solarstrom zum Sparpreis: EcoFlow Starter-Kit bei Amazon zum Sparpreis

Balkonkraftwerk Solarpanels on balcony
© Mariana Serdynska / Shutterstock
Dustin Porth
Interessiert Ihr Euch schon länger für Balkonkraftwerke, gibt es ein besonderes "Starter-Kit" jetzt bei Amazon im Angebot. Satte 33 Prozent Rabatt gewährt der Versandriese auf das EcoFlow-Bundle. Wir haben uns den Deal näher angeschaut.

Mini-Solaranlagen sind in Deutschland längst angekommen. Seit einigen Jahren zieren zahlreiche Balkonkraftwerke die Hausfassaden deutscher Innenstädte und sorgen für eine saubere Energiegewinnung. Glücklicherweise kosten Euch rudimentäre Sets, die aus Solarpanels und Wechselrichter bestehen, keine 1.000 Euro mehr, wie es noch 2023 der Fall war. Im Gegenteil: Amazon bietet genau so ein Set jetzt für gerade einmal 299 Euro an.

Das könnt Ihr vom 800-W-Balkonkraftwerk erwarten

Genauer gesagt handelt es sich um das EcoFlow Stream Basic Kit. Hier bekommt Ihr neben dem namensgleichen Wechselrichter auch zwei passende Solarmodule. Diese leisten jeweils bis zu 450 Watt, was auch nötig ist, um das Balkonkraftwerk (Bestenliste) voll nutzen zu können. Die Panels sind im All-Black-Design gehalten, was die Effizienz, laut EcoFlow, um 23 Prozent steigern soll. Sicher ist allerdings nur, dass sie mehr Sonnenlicht aufnehmen können, als andere Modultypen.

Im Paket ist auch der bereits erwähnte Mikrowechselrichter enthalten. Dieser leistet bis zu 800 Watt. Das gesamte Set lässt sich einfach via Plug-and-play installieren und benötigt keinen zusätzlichen Elektriker. Über die EcoFlow-App könnt Ihr dann Euren Stromverbrauch und -gewinn im Auge behalten oder Eure Ersparnisse verfolgen. Außerdem sorgt eine KI für eine smartere Energieoptimierung, indem sie Euren Energieverbrauch analysiert und diesen dann anpasst.

Lohnt sich das EcoFlow Stream Basic-Kit?

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hier wirklich um ein Basis-Set. Bedeutet, Halterungen für eine etwaige Anbringung am Dach oder anderen Orten, müsstet Ihr Euch gesondert besorgen. Auch ein Heimspeicher ist hier nicht inbegriffen. Bei einem Preis von 299 Euro für das EcoFlow Stream Basic-Kit wäre das allerdings auch etwas zu viel des Guten.

Vor allem Menschen, die gerne selbst Strom generieren möchten und auf eine einfache Bedienung sowie Installation Wert legen, ist dieses Set eine sinnvolle Wahl. Als Einstiegs-Kombi in die Welt der Balkonkraftwerke eignet es sich hervorragend. Noch ein kleiner Hinweis: Amazon fungiert hier nicht als Verkäufer. Das übernimmt EcoFlow selbst. Der nächstbeste Preis im Netz ist zudem mit 349 Euro noch einmal etwas teurer, wodurch dieser Amazon-Deal definitiv eine Empfehlung wert ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das EcoFlow-Set interessant oder ist Euch das noch zu teuer? Lasst es uns wissen!

