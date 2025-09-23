Der Hersteller Ninja ist bekannt für seine Trend-Produkte. Neben den beliebten Airfryern umfasst das Portfolio unter anderem auch die neue Ninja Slushi. Allerdings kostet das Gerät recht viel. Möchtet Ihr lieber eine etwas günstigere Variante, habt Ihr Glück. Denn Lidl verkauft ebenfalls eine Slushi-Maschine, die neben dem Kaltgetränk, noch deutlich mehr zu bieten hat. Jetzt bekommt Ihr sie zum Schnäppchenpreis.

Der Herbst hält Einzug in Deutschland. Die Blätter färben sich in den verschiedensten Rottönen und die Temperaturen sinken stetig. Das bedeutet natürlich auch, dass Produkte, die im Sommer noch äußerst beliebt und teuer waren, jetzt deutlich günstiger erhältlich sind. Diese antizyklischen Deals gelten natürlich auch für die Ninja Slushi. Dennoch müsst Ihr mit Kosten von 260 Euro und mehr rechnen. Lidl verkauft gerade allerdings die perfekte Alternative zum Trend-Küchengerät* und verpasst dem Angebot den typischen Discounter-Rabatt.

Slushi-Maschine vom Discounter: Was taugt das Gerät?

Das Küchengerät stammt, wie könnte es anders bei Lidl sein, von Silvercrest. Sie bietet ein Fassungsvermögen von 1,9 Litern und arbeitet mit einer Leistung von 220 Watt. Getränke bleiben bis zu 12 Stunden kühl und für die nächste Party eignet sich vor allem die Möglichkeit, Cocktails oder Milchshakes zuzubereiten. Dank fünf Automatikprogrammen ist das Ganze zudem recht simpel. Diese teilen sich auf in Slush, Frappé, Milchshake, Cocktail und Wein. Große Unterschiede zur Ninja Slushi finden sich also auf den ersten Blick nicht wirklich.

Das Marken-Produkt bietet ein größeres Fassungsvermögen und ist in der Zubereitung etwas flotter unterwegs. Zusätzlich bieten die höhere Konsistenzkontrolle und die "Intuitive Controls" einen echten Komfort-Pluspunkt. Die Reinigung bei Silvercrest erfolgt dafür über einen integrierten Reinigungsmodus. Das Discounter-Modell ist also perfekt für Menschen geeignet, die Wert auf ein Gerät legen, das vor allem für den täglichen Heimgebrauch konzipiert wurde und ohne viel Schnickschnack auskommt.

Silvercrest Slushi-Maschine: Der Preis-Killer von Lidl

Die Slushi-Maschine von Lidl* bietet ein geniales Preis-Leistungs-Verhältnis. Regulär werden 199 Euro fällig. Allerdings senkt der Discounter den Preis gerade noch einmal um 25 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 149 Euro für die Silvercrest SSM 220 A1*. Wie üblich kommen hier allerdings noch einmal 5,95 Euro für den Versand obendrauf. Günstiger gab es das Gerät laut Idealo bisher ebenfalls nicht.

Entscheidend ist jedoch der Preisunterschied zum Branchenprimus. Die Ninja Slushi kostet aktuell mindestens 269,99 Euro*. Sie liegt damit 120 Euro über dem aktuellen Angebotspreis für das Lidl-Modell*. Legt Ihr Wert auf eine echte Premiumlösung kommt Ihr um dieses Modell wohl kaum herum, für Einsteiger und Menschen, die es einfach mögen, ist die Silberrest-Variante von Lidl aber definitiv eine gute Wahl. Vor allem dann, wenn sie zu diesem Preis erhältlich ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Ninja Slushi trotz des deutlich höheren Preises die sinnvollere Wahl? Lasst es uns wissen!