Gute Fernseher müssen nicht immer teuer sein. Das beweist Hersteller TCL bereits seit einigen Jahren. Kurz vor Weihnachten könnt Ihr Euch mit dem T8C ein richtig starkes Modell mit QLED-Panel, 144 Hz und 65-Zoll-Bilddiagonale für weniger als 500 Euro bei Amazon schnappen.

In rund zwei Wochen ist Weihnachten. Befindet Ihr Euch schon im Geschenkefieber, ist Amazon sicherlich eine der beliebtesten Anlaufstellen. Hier finden sich bekanntermaßen allerhand Produkte, die sich auch als Last-Minute-Geschenke lohnen. Möchtet Ihr Euch selbst an Weihnachten beschenken oder jemandem eine richtig große Freude machen, könnt Ihr Euch aktuell auch einen 65-Zoll-Fernseher von TCL zum Vorzugspreis schnappen.

TCL T8C: Starke Features, aber…

Der Hersteller ist vor allem für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Ähnlich wie Hisense setzt TCL auf eher günstige Fernseher, die jedoch in puncto Bildqualität durchaus überzeugen können. Das gilt auch für den T8C. Das Gerät kam erst in diesem Jahr auf den deutschen Markt und bietet ein QLED-Panel, das eine native 4K-Auflösung nutzt. Die Bildwiederholfrequenz liegt mit 120 Hz im guten bis sehr guten Bereich und lässt sich dank der Gaming-Features sogar auf 144 Hz erhöhen.

Neben einem QLED-Panel erwartet Euch auch Dolby Vision und eine hohe maximale Bildwiederholrate. Bildquelle: TCL

Mit VRR und ALLM gesellen sich weitere Funktionen hinzu, die sogar bei manchen deutlich teureren Geräten fehlen und das Gaming-Erlebnis, dank geringeren Bildverzerrungen und schnelleren Eingaben, deutlich angenehmer gestalten können. Auch bei den Anschlüssen lässt sich TCL nichts vormachen. Ganze vier HDMI-2.1-Ports finden sich hier. Für die nötige Leistung sorgt ein KI-Prozessor. Das größte Problem des TVs liegt jedoch in der maximalen Helligkeit. Diese ist mit 350 Nits angegeben und etwas gering während auch ein Full-Array-Local-Dimming fehlt, was für diese Preisklasse aber vollkommen in Ordnung ist.

65-Zoll-TV unter 500 Euro: Für wen lohnt sich das Angebot?

Was diesen Deal so gut macht, ist natürlich nicht nur das Datenblatt. Der Fernseher bewegt sich im oberen Mittelklasse-Segment und kann natürlich mit Top-Modellen von LG oder Samsung nicht wirklich mithalten. Aber das muss er auch nicht. Denn aktuell bekommt Ihr den TCL 65T8C für 489 Euro bei Amazon – und das ohne jegliche Versandkosten für Prime-Mitglieder. Die UVP über 699 Euro wird somit um 30 Prozent unterboten. Ein Preisvergleich zeigt, dass der aktuell nächstbeste Preis bei 606,20 Euro liegt. Zusätzlich gab es dieses Modell bisher nicht günstiger.

TCL 65T8C 489,00 € Der TCL 65T8C bietet ein 65 Zoll großes 4K-QLED-Display mit maximal 144 Hz für besonders flüssige Bewegungen und kräftige Farben. Dank Google TV, HDMI 2.1 mit Gaming-Features (z.B. VRR) und kräftigem Onkyo/Dolby-Atmos-Sound ist er ideal als vielseitiger Gaming- und Heimkino-TV. Zum Angebot

Für wen lohnt sich dieser Deal also? Falls Ihr auf der Suche nach einem günstigen Smart-TV seid, einen hohen Wert auf eine ordentliche Bildqualität und im besten Fall auch auf gute Gaming-Features legt, macht Ihr mit dem TCL T8C absolut nichts falsch. Erwartet Ihr jedoch einen perfekten Schwarzwert, unzählige Bildverbesserungs-Funktionen oder einen brachialen Sound, müsst Ihr tiefer in die Tasche greifen. Ist Euch der Preis noch etwas zu hoch, könnt Ihr Euch auch die 55-Zoll-Variante zum Bestpreis schnappen. Den TCL 55T8C gibt’s jetzt für 375 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der TCL T8C interessant für Euch oder muss es zwingend ein LG sein? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!